Alysha Nett - fani tatuaży ją kochają

Alysha Nett to modelka, fotografka i instagramerka, która zgromadziła na swoim koncie sporą grupę obserwatorów. Od czasu do czasu pojawia się również w telewizji, gdzie przeprowadza wywiady z muzykami i jest twarzą kilku marek modowych.

Zdjęcie Alysha nie umiała zdecydować czy woli robić zdjęcia czy do nich pozować - dziś jest i modelką i fotografką i / Instagram

Reklama

Alysha Nett zaczynała jako modelka alternatywna. Miała wtedy zaledwie kilka tatuaży i krótką, zadziorną blond fryzurę, ale szybko zainteresowały się nią marki modowe, a jej portfolio zaczęło systematycznie rosnąć. Modelka zaczęła współpracę z jednymi z najlepszych i najbardziej wpływowych fotografów świata, szybko stała się również ulubienicą wizażystów i stylistów. Alysha zaczęła regularnie pojawiać się w prasie i na billboardach, a nawet rozpoczęła karierę telewizyjną i udało się jej przeprowadzić kilka wywiadów z gwiazdami rocka. Kalifornijka jest zresztą wielką fanką ciężkiego brzmienia, a od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z perkusistą kapeli Pierce the Veil, Mike'm Fuentesem.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Reklama

Alysha nigdy nie chciała być tylko modelką, szybko zaczęła więc zgłębiać tajniki fotografii i dziś ma na koncie setki sesji z modelkami z całego świata. Na Instagramie prowadzi drugie konto, poświęcone w całości swojej pracy, jest coraz bardziej ceniona w branży i to właśnie z fotografią chce związać swoją przyszłość.



Ostatni rok był dla Kalifornijki wyjątkowo ciężki - na dłuższy czas zniknęła z sieci i fani nie wiedzieli, co się z nią dzieje. Gdy wróciła, wyjaśniła im, że przez cały ten czas walczyła z depresją, była pod opieką lekarzy i psychoterapeutów. To wyznanie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów, którzy docenili jej szczerość i fakt, że głośno mówi o wciąż budzącej wstyd i strach chorobie. Dziś Alysha czuje się już lepiej i wróciła do pracy zarówno przed jak i za obiektywem aparatu. Co sądzicie o jej zdjęciach?



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post