Zaczynamy od przygotowania naszej tortilli. W tym celu do blendera przekładamy serek wiejski, wbijamy dwa jajka i doprawiamy solą oraz pieprzem. Wszystko miksujemy na gładką masę. Na blachę do pieczenia wykładamy papier do pieczenia i przekładamy naszą masę. Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C i tortillę pieczemy przez ok. 25 minut. Po upieczeniu wyciągamy tortillę i odstawiamy do ostygnięcia.