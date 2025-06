Największą część wakacyjnego budżetu pochłaniają zazwyczaj noclegi. To ile zapłacimy za hotel lub domek nad morzem, zależy przede wszystkim od jego lokalizacji, standardu, a także terminu rezerwacji. O to, jak wygląda kwestia cen oraz dostępności noclegów nad Bałtykiem zapytaliśmy eksperta portalu turystycznego Nocowanie.pl:

- Dla rodzin i grup znajomych wciąż najbardziej opłacalne pozostają domki letniskowe , gdzie już od około 150-200 zł za noc można wynająć domek dla 4-5 osób, co daje konkurencyjną stawkę przy pełnym obłożeniu. W przypadku hoteli i pensjonatów ceny zazwyczaj zaczynają się od ok. 150-200 zł za noc, sięgając nawet 400 zł i więcej w obiektach premium - dodaje.

- To wyraźny sygnał, że z rezerwacją na wakacje 2025 nie warto czekać do ostatniej chwili - przestrzega Karol Wiak.

Ceny ryb są bardzo zróżnicowane. W standardowej smażalni za porcję ryby z frytkami i surówką zapłacimy około 30-40 zł, przy czym ostateczna cena zależy od gatunku ryby. W restauracjach koszt ten może być znacznie wyższy - za 100 gramów dorsza czy sandacza zapłacimy około 20 zł , a porcje zwykle zaczynają się od 200 gramów. Do tego dochodzą dodatki, takie jak ziemniaki lub sałatki, za które niekiedy musimy dodatkowo zapłacić. W ten sposób kwota naszego rachunku może podskoczyć nawet do 60 zł od osoby.

O ile w przypadku podróży na wakacje z całą rodziną lub z małymi dziećmi samochód jest obowiązkowy, to osoby podróżujące tylko we dwoje, lub z grupą znajomych mogą rozważyć wygodną alternatywę - podróż pociągiem.

Wśród nowości pojawią się m.in. dodatkowe połączenia, skrócone czasy przejazdu na wybranych trasach oraz zwiększona częstotliwość kursowania pociągów do najpopularniejszych letnich kierunków - takich jak Trójmiasto, Świnoujście czy też Kołobrzeg. Co ciekawe, polskie wybrzeże jeszcze nigdy nie było tak dobrze skomunikowane. W sezonie wakacyjnym do Trójmiasta dostępnych będzie ponad 100 połączeń z całego kraju i to każdego dnia.