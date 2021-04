Alżbeta Lenska po powrocie z Zanzibaru zastała w domu męża z psem

Dwa tygodnie rozłąki Rafała Cieszyńskiego i Alżbety Lenskiej dobiegły właśnie końca, bo aktorka razem z dwójką dzieci wróciła już do Polski z wakacji na Zanzibarze. Jakież było jej zdziwienie, gdy otworzyła drzwi do domu. W środku czekał na nią mąż, ale nie sam - razem z nim był nowy członek ich rodziny. Okazuje się, że aktor postanowił zrobić żonie i dzieciom niespodziankę i wziął do domu psa.

Zdjęcie Alżbeta Leńska i Rafał Cieszyński są kochającym się małżeństwem / Kurnikowski / AKPA

Gdy aktorka, która kilka miesięcy temu dołączyła do ekipy serialu "M jak miłość", wyjeżdżała z dziećmi na urlop, zapowiadała, że przyda się jej odpoczynek, bo po powrocie czeka ją bardzo kilka miesięcy wytężonej pracy.

Choć zażartowała, że zabrała na Zanzibar tylko dzieci, bo chce odpocząć od męża, to w rzeczywistości Rafał Cieszyński nie mógł w tym czasie pozwolić sobie na wyjazd, bo trwają zdjęcia do kolejnych odcinków "Ojca Mateusza".

Alżbeta Lenska podczas urlopu nie tylko poznawała uroki afrykańskiej wyspy i odpoczywała na plaży, ale także przygotowywała się do zagrania kolejnych scen w "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Patrycji, żony doktora Argasińskiego, granego przez Karola Strasburgera.

Jak zdradziła aktorka w social mediach, wątek jej bohaterki bardzo się w rozwija i to w zaskakujący sposób.

"Na szczęście po powrocie wpadnę od razu w wir pracy i powiem Wam, że kolejne przygody Patrycji już mnie tak wciągnęły, kiedy czytałam scenariusze, że wracając do Polski i na plan, na pewno nudno nie będzie" - zapowiadała Lenska na Instagramie.

Jak się okazuje, nie tylko praca na planie będzie teraz absorbować aktorkę, ale także nowy domownik - uroczy szczeniak, którego podczas nieobecności Lenskiej i dzieci wziął do domu Rafał Cieszyński. Czy aktor go kupił, czy też może adoptował, tego nie wiadomo.

Pewne jest natomiast to, że szczeniak od razu zaprzyjaźnił się z nową panią, bo aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie, jak nowy pupil z radością liże ją w ucho.

"To się dopiero nazywa powrót do domu!!! Kochany wariat wita cię w domku z młodym wariatem! Dom wariatów normalnie! Poznajcie zatem naszego nowego członka rodziny. Tylko jeszcze imienia nie mamy dla naszej niezłej niespodzianki - jakieś pomysły???" - napisała aktorka.

Kokos, Zanzi, Lucky, Docent, Bella - propozycji od internautów posypało się mnóstwo. Czy rodzina Alżbety Lenskiej i Rafała Cieszyńskiego z nich skorzysta? Tego na pewno dowiemy się już wkrótce z ich social mediów.

