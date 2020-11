Andrzej Chyra wyznał, że od półtora roku nie pije alkoholu

Przez wiele lat media rozpisywały się o tym, że Andrzej Chyra jest uzależniony od alkoholu, a teksty te ilustrowano zdjęciami aktora sugerującymi, że jest pod wpływem. Jednak w ostatnim czasie gwiazdor nie daje żadnych pretekstów do takich plotek.

Andrzej Chyra wyznał, że pożegnał się z alkoholem

Jednocześnie unika wypowiadania się na temat swojego życia osobistego. Na szczerość zdobył się wywiadzie, jakiego udzielił na potrzeby książki "Zawód: aktor".

- Nie piję od półtora roku, bo stwierdziłem, że już nie dam rady - wyznał Jackowi Wakarowi.

- Nie robię coming outu, że przestałem pić, bo nie czuję takiej potrzeby. Nie piję od półtora roku, bo stwierdziłem, że już nie dam rady. Zdarzył się moment, że udało mi się to po prostu uchwycić. W pewnej chwili jesteś już w takiej matni, że albo nie zauważysz, albo to sobie wytłumaczysz. W tej chwili nie jest to dla mnie żaden problem, tylko wiem, że nie mogę się napić. Nie mogę, ponieważ każdy pierwszy kieliszek na pewno jest początkiem lawiny. Tak, niestety, ta choroba działa - wyznał Andrzeja Chyra na kartach książki "Zawód: aktor", poświęconej tajnikom profesji aktorskiej.

Chyra wytłumaczył też, skąd wziął się jego wizerunek bon vivanta i łobuza.

- Wiesz, jacy byli moi idole, gdy byłem podrośniętym nastolatkiem? Idole aktorscy, ale i trochę wizerunkowi? To był Lee Marvin z "Kasi Ballou", to był Mastroianni, może bym tam kogoś jeszcze wymienił. (...) Mimo że nie chodziłem na wagary, to zawsze była we mnie potrzeba bycia łobuzem. Nie dlatego, że czułem, że coś tym rozwalam, ale naruszam jakie status quo. Jest we mnie wrodzona przekora, a za nią idzie chęć zmuszenia ludzi do uwagi, wyjścia poza poprawność - powiedział Chyra.

Aktor został ojcem w wieku 51 lat

Od czasu roli w "Długu" (1999), kiedy Chyra stał się gwiazdą, bardzo burzliwe okresy w jego życiu przeplatały się z epizodami spokoju. Tym, co mogło stać się dla niego trwałą życiową kotwicą, były narodziny syna, Tadeusza, w 2015 r. Aktor został ojcem w wieku 51 lat.

