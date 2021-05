Andrzej Duda od początku swojej kariery politycznej nie był chętny do udzielania wywiadów, ale od pewnego czasu kwestia ta uległa zmianie.

Przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku udzielił nawet wywiadowi YouTuberowi, Karolowi Paciorkowi, który prowadzi kanał Imponderabilia, gdzie w ponad godzinnej rozmowie prowadzący poruszył z Prezydentem wszelkie możliwe tematy, nawet te najbardziej drażliwe.



Tym razem Andrzej Duda udzielił wywiadu serwisowi WPolsce.pl i jego wypowiedzi mogły być zaskakujące dla odbiorców.



"Jeśli masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię coś rozbije, jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy, tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć.



Dotyczące chociażby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Po prostu musisz, albo umiesz, albo nie umiesz, jak nie umiesz, to znaczy, że się nie nadajesz - powiedział niezwykle poważny Andrzej Duda.



Te słowa stały się powodem do dyskusji w sieci, gdzie internauci wyrażali zdziwienie, a czasem nawet i rozbawienie takim stanowiskiem Prezydenta.



"Coach motywacyjny, na którego nie zasługujemy", " I to wysublimowane poczucie humoru, gdy mówi o 'podejmowaniu decyzji'" - piszą internauci humorystycznie.



Nie ulega jednak wątpliwości, że rola prezydenta kraju jest niezwykle ważna i odpowiedzialna, co zauważył sam Andrzej Duda.





Zdjęcie Andrzej Duda udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział o powadze zadania, jakim jest bycie prezydentem / Niemiec / AKPA