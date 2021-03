Andrzej 'Piasek' Piaseczny trafił do szpitala z niewydolnością oddechową spowodowaną koronawirusem. Opublikował on przejmujące nagranie, na którym widać, jak bardzo męczy go oddychanie i mówienie. W komentarzach pod filmem koledzy i koleżanki z branży nie szczędzili mu słów wsparcia.

Reklama

Zdjęcie Andrzej Piaseczny trafił do szpitala zarażony koronawirusem /Jordan Krzemiński /AKPA

Gdy Andrzej Piaseczny poinformował swoich fanów, że po dziesięciu dniach walki z koronawirusem w domowym zaciszu, zdecydował się wezwać pogotowie, wszyscy niezwykle się przejęli.

Reklama

Piosenkarz opublikował w swoich mediach społecznościowych nagranie ze szpitala, na którym ledwo mówi, podłączony pod tlen.



"Kochani wolałbym się w tym stanie w ogóle nie pokazywać, ale wiem, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy dosłownie mają to w nosie to, co może się z nami wydarzyć. Też myślałem, że przejdę to wszystko spacerkiem, ale po 10 dniach chorowania w domu musiałem się znaleźć tutaj" - powiedział.



Filmik wzbudził sensację nie tylko wśród fanów gwiazdora, ale także wśród jego koleżanek i kolegów z branży. Viola Kołakowska, która jest zagorzałą zwolenniczką teorii spiskowych i nie wierzy w istnienie koronawirusa, oskarżyła Andrzeja o kłamstwo i symulowanie choroby.

Jej postawa została mocno skrytykowana, a za to inni okazali ogrom wsparcia Piaskowi.



"Andrzej zdrowia, bardzo dużo zdrowia. Moc najlepszych myśli Ci wysyłam Brachu" - napisał Tomasz Kammel.

"Mateńkoooo!!! Piaseczku kochany, ZDROWIEJ!!!! Tyle miłości, ile tylko możliwe przesyłam!!!" - napisała Małgosia Ostrowska



O podobne słowa wsparcia pokusiły się także Paulina Krupińska, Beata Tadla, czy Joanna Racewicz.

Instagram Wideo

Instagram Post

***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program





Wideo Ekologicznie. Greenwashing