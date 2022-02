Aneta i Robert Żuchowscy to zdecydowanie ulubieni uczestnicy ostatniej edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nic dziwnego, bo według ekspertów programu zrobili oni wszystko, by dobrze się poznać i dać szansę tej relacji. Bez wątpienia mieli ułatwione zadanie, bo spodobali się sobie od pierwszego wejrzenia, a widzowie szybko zauważyli łączącą ich chemię. Zdystansowana Aneta dopuściła do siebie spokojnego i cierpliwego Roberta, w którym szybko zobaczyła idealnego kandydata na męża - dobrego kucharza i prawdziwą "złotą rączkę".



W finałowym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", nagrywanym w maju tego roku, para zachowywała się jak dwójka zakochanych nastolatków, a Robert postanowił nawet oświadczyć się Anecie! Uczestnik show stwierdził, że skoro nie było mu dane zrobić tego wcześniej, to postara się teraz zorganizować żonie zaręczyny z prawdziwego zdarzenia. Zszokowana i zmieszana Aneta przyjęła pierścionek, a chwilę po emisji odcinka przyznała na Instagramie, że ją i Roberta połączyło prawdziwe, mocne uczucie.

W grudniu Aneta i Robert zdradzili, że spodziewają się pierwszego dziecka, a gratulacje na Instagramie złożyli im nie tylko fani, ale także uczestnicy poprzednich edycji kontrowersyjnego show.



Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pozuje w odważnej sesji!

W połowie stycznia na Instagramie Anety Żuchowskiej pojawiła się pierwsza fotka z sesji ciążowej. Przyszła mama pozuje na niej w samej bieliźnie, zakrywając się tylko, upiętym w kształt sukni, tiulem i bukietem kwiatów.

- To będą bezcenne wspomnienia

- napisała pod fotką.



Teraz uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podzieliła się z fanami jeszcze jednym zdjęciem z tej sesji. Aneta eksponuje na nim odważnie mocno zaokrąglony już brzuszek, a fani rozpływają się w zachwytach.

- "Piękne zdjęcie i urocza przyszła mama", "Przepiękne zdjęcie, przepiękna ty", "Zdjęcie urocze" - piszą.





Jak podoba wam się kolejna odsłona tej sesji?





