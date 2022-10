Anita i Adrian ze ŚOPW - plotki o rozstaniu

Anita Szydłowska była jedną z uczestniczek trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci dobrali do niej Adriana Szymaniaka i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Małżeństwo przetrwało do dzisiaj i ma razem dwójkę dzieci.

Popularność pary sprawiła, że fani chętnie śledzą ich posty w mediach społecznościowych. Ostatnio wytropili, że Anita i Adrian dawno nie wstawiali wspólnych zdjęć, więc pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Kobieta jednak zdążyła już im zaprzeczyć.

Anita Szydłowska szykuje się na Halloween

Wczoraj Anita bawiła się na imprezie halloweenowej, z której dzisiaj wrzuciła zdjęcia. Postawiła na minimalizm, a mrocznym akcentem była krwawa kroplówka. Niestety post został usunięty, jak pisze kobieta, prawdopodobnie z powodu awarii Instagrama.

To nie przeszkadza jednak byłej uczestniczce ŚOPW świetnie się bawić i tego dnia. Wstawiła bowiem na instagramową relację zdjęcia w innym kostiumie. Anita tym razem postawiła na barwne przebranie nawiązujące do meksykańskiego święta zmarłych.

Zdjęcie Anita Szydłowska szykuje się na kolejną imprezę halloweenową / Instagram

