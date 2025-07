Podczas gorących dni, ulgę i wytchnienie powinno nam zapewniać mieszkanie , ale niestety w wielu przypadkach lokale nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury , sprawiając, że przebywanie w nich to prawdziwa mordęga.

Zwykło się mawiać, że najwyższe temperatury w trakcie upałów, odnotowuje się na najwyższym piętrze w bloku z płaskim dachem oraz na poddaszu . I choć jest w tym wiele racji, to sprawa jest bardziej złożona, bowiem decydującymi czynnikami wpływającymi na temperaturę w takim mieszkaniu są m.in. użyte materiały do budowy nieruchomości - w szczególności warstwy izolacyjne , poziom nasłonecznienia mieszkania oraz ekspozycja okien i ich współczynnik przenikania ciepła .

Na wysoką temperaturę w pomieszczeniach często narzekają mieszkańcy tzw. wielkiej płyty , w szczególności, gdy elewacja bloku nie była nigdy odnawiana i ocieplana dobrej jakości materiałami. Ukojenie od piekielnych wartości na termometrze nierzadko mogą znaleźć mieszkańcy starych kamienic , bowiem takie budynki zazwyczaj budowane były z grubych cegieł , co sprawia, że lokale nie nagrzewają się do tego stopnia, by upalnym latem znacząco pogarszać samopoczucie.

Opisana metoda będzie zdecydowanie mniej skuteczna, jeśli mamy do czynienia z tzw. tropikalnymi nocami, gdy temperatura powietrza nie spada poniżej 20 st. C. Kolejny minus takiego rozwiązania, to hałas dobiegający z zewnątrz. Będzie on szczególnie uciążliwy, jeśli mieszkamy przy ruchliwej ulicy.