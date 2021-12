Dzisiejszy urodzinowy poranek rozpoczął się dla mnie od głośnej pobudki z balonami , tortem i świeczkami prosto do łóżka. Dzisiejszy dzień spędzam z najbliższymi. Ten rok był pełen zmian, miał bardzo ciężki początek dla naszej rodziny, ale kończy się wspaniałymi sukcesami i jestem szczęśliwa z miejsca, w którym jesteśmy ❤️ Jestem też bardzo podekscytowana bo dostałam od męża @adrian_szz aparat fotograficzny o którym myślałam już długo , a kilka lat temu robiłam kurs fotografii i naprawdę mam nadzieję, że wrócę do tej pasji robienia zdjęć i będę zachowywać wspomnienia pięknych chwil nie tylko na telefonie. W tygodniu za to wybieram się z przyjaciółką na wyjazd na termy i zasłużony odpoczynek