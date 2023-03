Pamiętam, że w poszukiwaniu sukni ślubnej wybrałam się do kilku salonów. Liczyłam na ten filmowy efekt wow, że łzy staną mi w oczach... no ale, nic z tego. Nie chciałam, też wydać na suknię milionów, podchodziłam do tematu racjonalnie, chociaż oczywiście chciałam się czuć pięknie.