To już nasze piąte wspólne święta. Każde są inne- pierwsze spędzaliśmy już w oczekiwaniu na naszego synka, kolejne już z Jerzykiem, w następne na świecie pojawiła się Bianka. Kolejne już z dwójką małych dzieci. Wszystkie do tej pory były w Szczecinie, jednak w tym roku będą pierwsze tutaj - w Krakowie. Będzie to wyzwanie, ale razem na pewno damy radę.