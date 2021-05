Startując w wyborach prezydenckich doskonale wiedzieli, na co się decydują. Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda liczyli się z ograniczoną prywatnością przez wszystkie lata kadencji.

Jednak oboje podchodzą bardzo poważnie do tematu ochrony swoich najbliższych i dlatego niewiele mówi się o rodzinie pary prezydenckiej.



Dopiero teraz w mediach pojawiły się doniesienia o młodszej siostrze Prezydenta. Okazało się, że Anna Duda-Kękuś jest olśniewająca!



Młodsza o osiem lat od swojego brata Anna zawodowo zajęła się karierą naukową. Przez pięć lat studiowała na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na wydziale Energetyki i Paliw.



Niewiele jednak wiadomo o jej prywatnym życiu. Wnioskując ze zdjęć, jakie publikuje w mediach społecznościowych, siostra Prezydenta kocha aktywność fizyczną i sporo czasu spędza na siłowni.



Dlaczego jednak informacje o Annie Dudzie-Kękuś wyszły dopiero po 6 latach od momenty, kiedy Andrzej Duda został prezydentem?



Zarówno Andrzej Duda, jak i jego żona, bardzo cenią sobie prywatność i od momentu zaprzysiężenia dążyli do tego, by ich funkcja społeczna w żaden sposób nie dotknęła ich rodzin.



Widząc zainteresowanie mediów ich córką, Kingą Dudą, i to jakie niesie to za sobą niekiedy przykre konsekwencje, postanowili dołożyć wszelkich starań, by media nie miały wglądu w życie prywatne pozostałych osób z rodziny.



Dlatego tak mało mówi się chociażby o rodzeństwie prezydenta. A Anna nie jest jego jedyną siostrą. Dominika jest drugą siostrą prezydenta, ona z kolei została adoptowana przez Jana i Janinę Dudów, po tym jak pragnęli, by ich biologiczne dzieci miały jeszcze rodzeństwo.



Młodsza o 16 lat od Andrzeja Dudy, Dominika Duda, pojawiła się w rodzinie w 1988 roku.



