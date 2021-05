Anna Kalata była minister pracy i polityki społecznej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza. Zasłynęła dzięki swojej niezwykłej metamorfozie. Gdy zniknęła ze świata polityki, diametralnie zmieniła swoje życie. Jak dziś wygląda i jak potoczyły się jej losy?

Zdjęcie Anna Kalata pojawiła się na politycznej scenie w 1999 roku / MACIEJ MACIERZYNSKI/REPORTER / Reporter

Anna Kalata zaczęła swoją karierę w polityce w 1999 roku. Pojawiła się w klubie SLD, następnie w 2002 roku wstąpiła do Samoobrony RP, gdzie cztery lata później została minister pracy i polityki społecznej.

Funkcję tę z przerwą pełniła do do sierpnia 2007 roku, a we wrześniu tego samego roku w ogóle zrezygnowała z członkostwa w Samoobronie i wycofała się z działalności politycznej.



Jakie było zdziwienie, gdy w 2010 roku wróciła zupełnie odmieniona. Anna Kalata była wręcz nie do poznania. Nikt nie mógł uwierzyć, że to ta sama pani polityk - zmieniła kolor włosów na jasny blond, nauczyła się korzystać ze sztuki makijażu, a przede wszystkim - schudła!



Była pani polityk zachwyciła metamorfozą nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną - stała się pewna siebie i zmieniła swój styl życia.



Gdy wróciła odmieniona, wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Obecnie wciąż zachwyca wyglądem mimo płynących lat.