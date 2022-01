Wakacje Ani i Roberta Lewandowskich

Ania Lewandowska i Robert Lewandowski znani są z tego, że przez cały rok ciężko pracują na sukces, jaki wciąż odnoszą. Piłkarz niezmienne trenuje, by wciąż wykazywać się na boisku, a Ania realizuje projekt za projektem w zakresie zdrowego stylu życia i jego propagowania wśród społeczeństwa.

Nic w tym dziwnego, że gdy przychodzi czas urlopu, to rodzina pragnie spędzić te chwile w luksusie i pozwala sobie na wydanie większej ilości pieniędzy na upragnione wakacje.

Najpierw Lewandowscy tuż po Bożym Narodzeniu polecieli do Dubaju, by tam w gronie przyjaciół świętować nadejście 2022 roku. Jednak okazało się, że Dubaj, to nie koniec wojaży i Ania z dziećmi udała się na bajeczne Malediwy.



Najpierw Dubaj, a teraz? Lewandowska pochwaliła się rajem!

Państwo wyspiarskie położone na Oceanie Indyjskim, od lat cieszy się sporym zainteresowaniem turystów. Lewandowska również pokochała to miejsce, a najlepiej świadczą o tym zdjęcia i filmy publikowane w mediach przez Anię.



W tej podróży jednak zabrakło już Roberta, który musiał wrócić do Niemiec, by trenować w pocie czoła. W raju jednak Ania nie próżnuje i też tam ćwiczy, czym pochwaliła się, publikując nagranie.



Trzeba jednak przyznać, że trening w takim miejscu, to sama przyjemność!

