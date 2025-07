Choć brzmi jak potrawa serwowana w biskupim pałacu, surówka biskupia nie ma nic wspólnego z sutanną. No, może oprócz koloru. Ten intensywny, purpurowy odcień zawdzięcza czerwonej kapuście - i to właśnie ona gra tu główną rolę.

To swojska , pyszna i zdrowa surówka, którą zrobisz w 10 minut.

Nie ma jednej, potwierdzonej wersji pochodzenia nazwy, ale wszystko wskazuje na to, że chodzi po prostu o kolor . Czerwona kapusta wymieszana z marchewką i jabłkiem daje barwę niemal purpurową - a ten kolor od wieków kojarzony był z biskupami.

Czy to zdrowe?

Zdecydowanie tak! Czerwona kapusta to bogactwo witaminy C, K i błonnika , a przy tym zawiera silne przeciwutleniacze - antocyjany - które wspierają serce i układ krwionośny . Orzechy włoskie są źródłem kwasów omega-3 i witaminy E.

Marchewka to beta-karoten , jabłko dodaje naturalnej słodyczy i błonnika , a sos na bazie jogurtu i chrzanu daje kopa metabolizmowi. Jeśli dodasz odrobinę majonezu - nikt cię nie zlinczuje, a smak zyska kremowość. Krótko mówiąc: jest i zdrowo, i smacznie.

Do czego pasuje?

Do wszystkiego! Schabowy, pieczony dorsz, kotlet z kalafiora... Ta surówka to uniwersalny kompan obiadu, który nie znudzi się tak szybko, jak ogórek z koperkiem czy klasyczna marchewka z jabłkiem. No i wygląda pięknie - zwłaszcza na świątecznym stole robi wrażenie.