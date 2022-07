Rodzina Lewandowskich w Hiszpanii

Mimo że Robert Lewandowski musiał wrócić do Monachium, to jego bliscy nadal przebywają na Majorce. Jak się okazuje, rodzina Lewandowskich raczej na dłużej zostanie w Hiszpanii. Media właśnie obiegła informacja o transferze piłkarza Bayernu do FC Barcelona.

Anna Lewandowska zdobyła rzeszę fanów, a jej profil obserwuje 4,2 mln osób. Nic więc dziwnego, że tak chętnie dzieli się z nimi swoją codziennością. Publikuje zdjęcia z treningów i zachęca internautów do aktywności fizycznej oraz zdrowego odżywiania.

Instagram Post

Poza tym trenerka chętnie pokazuje rodzinne kadry i udostępnia zdjęcia z wielkich wyjść. W ostatnim czasie chwaliła się ujęciami z pokazu Dolce&Gabbana. Obecnie na profilu Anny Lewandowskiej królują wakacyjne zdjęcia z Majorki.

Anna Lewandowska pozuje w bikini

Anna Lewandowska nadal raczy fanów zdjęciami ze słonecznej Hiszpanii. Na jej profilu właśnie pojawiło się kilka ujęć. Widać na nich trenerkę bez makijażu oraz w bikini. Poza tym można zobaczyć kilka kadrów z córkami i ujęcie z Pauliną Krupińską.

Uwagę zwraca przede wszystkim figura Anny Lewandowskiej, która jest efektem ciężkich treningów. To właśnie wyrzeźbiona sylwetka przyciąga wzrok internautów, którzy za każdym razem nie kryją zachwytu.

Instagram Post

Pod postem pojawiło się mnóstwo serduszek w kolorach klubu FC Barcelona od kibiców, którzy nie niewątpliwie cieszą się z transferu Roberta Lewandowskiego.

Poza tym nie zabrakło komplementów. Wobec relacji z Majorki nie potrafiła przejść obojętnie Joanna Przetakiewicz. "Ale cudo" - napisała pod postem. Z kolei Agata Rubik dodała "La Dolce Vita", co oznacza "słodkie życie".

