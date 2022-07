Anna Wendzikowska skrytykowana przez internautkę

Anna Wendzikowska uwielbia podróżować. Przeglądając jej instagramowe posty widać, że zwiedzanie świata sprawia dziennikarce ogromną przyjemność. Anna Wendzikowska chętnie dzieli się z fanami relacjami ze swoich wypraw, ale często publikuje również ujęcia z pracy i rodzinne kadry.

Dziennikarce w podróżach zazwyczaj towarzyszą córki - Kornelia i Antonina. Ostatnio jednak Anna Wendzikowska wybrała się bez dziewczynek do Gwatemali, gdzie m.in. praktykowała jogę i medytowała.

Instagram Post

Po powrocie do Polski wybrała się na sesję zdjęciową, a jej efektem od razu pochwaliła się w mediach społecznościowych. Zdjęcie nie spodobało się jednak jednej z internautek, która postanowiła wyrazić swoją opinię.

Reklama

Anna Wendzikowska pokazała za dużo?

Anna Wendzikowska stara się regularnie publikować posty na Instagramie, by być w stałym kontakcie z obserwatorami. Dziennikarka właśnie udostępniła zdjęcie w długiej sukience, do której dobrała beżowe botki na obcasie. "Lato w mieście" - napisała Anna Wendzikowska.

Instagram Post

Pod postem pojawił się jednak negatywny wpis od jednej z internautek. "Bardzo niesmaczne to zdjęcie" - skomentowała. Wszystko przez to, że sukienkę Anny Wendzikowskiej podwiał wiatr, co w konsekwencji sprawiło, że na zdjęciu widać pośladki dziennikarki.

Wobec krytyki internautki nie potrafiła przejść obojętnie Agnieszka Włodarczyk, która postanowiła jej odpowiedzieć. "Proszę, proszę jacy wszyscy nagle pruderyjni" - skwitowała aktorka.

Większość komentarzy pod postem to jednak słowa zachwytu. Internauci wychwalali najnowsze zdjęcie dziennikarki i nie szczędzili jej komplementów.

***

Zobacz także:

Sophie Turner i Joe Jonas zamieszkali w nowym domu. Wcześniej mieli 11 łazienek i 9 sypialni, a teraz?

Stefano Terrazzino załamał się. Mówi, przez co przeszedł

Maria Szarapowa urodziła. Pokazała rodzinne zdjęcie