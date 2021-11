Anna i Robert Lewandowscy na gali Złotej Piłki

Anna Mucha w ciąży! Pokazała stare zdjęcie!

Daphne Joy zachwyca figurą! Co za kreacje!

Demi Rose w bajecznie drogim hotelu! Ale luksusy

Olga Kalicka to gwiazda „Dziewczyn z Dubaju”. Co wiadomo jej karierze i życiu prywatnym? Coroczny plebiscyt piłkarski - Złota Piłka - to zwieńczenie pracy piłkarzy na boisko. Nagrodę otrzymuje ten sportowiec, który reprezentował się najlepiej w mijającym sezonie.

O statuetkę walczą najlepsi z najlepszych, a wśród nich oczywiście Robert Lewandowski. To on wraz z żoną, Anną Lewandowską, pojawili się na gali i zadali szyku.



Trudno było oderwać wzrok od pięknej Ani, bo chociaż to był wieczór jej męża, to jednak trenerka skradła mu całą uwagę. Chociaż Robert Lewandowski musiał pogodzić się z przegraną, gdyż zajął drugie miejsce w plebiscycie, to razem z żoną bawili się doskonale.



Pozując do zdjęć nie odrywali od siebie wzroku i rąk. Para nie szczędziła sobie czułości. Ich miłość widać było na każdym kroku, a należy przypomnieć, że Ania i Robert Lewandowscy są parą z długoletnim stażem.





Historia związku Ani i Roberta Lewandowskich

Reklama

Zdjęcie Ania i Robert Lewandowski nie mogli oderwać od siebie rąk i ust, pozując do zdjęć! / Marc Piasecki / Getty Images

Poznali się w 2007 roku na obozie sportowym i już kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu zostali parą. Po zaręczynach w czerwcu 2011 roku Anna i Robert wzięli ślub w 2013 roku.



Potem na świecie pojawiły się dwie córeczki - Klara i Laura - które są wielką radością Ani i Roberta.



Patrząc na ich najnowsze zdjęcia, ich uczucie nie maleje, a wręcz przeciwnie! Można odnieść wrażenie, że z każdym rokiem miłość małżonków jest coraz większa!



Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Kardynał Stefan Wyszyński będzie błogosławionym. Jutro w Warszawie uroczysta beatyfikacja Polsat News

***

Zobacz również:



Barbara Kurdej-Szatan straci sporo pieniędzy przez skandal! Podano kwotę



Krzysztof Jackowski ujawnia, jakie będzie Boże Narodzenie! Wstrząsające słowa



***