Gwyneth Paltrow zdradziła w jednej ze swoich książek, jak wygląda jej ulubione śniadanie. Aktorka zauważyła, że to złożone z bułeczek, czekoladowych croissantów i świeżych soków to kaloryczna bomba pełna cukru, która dodaje nam energii tylko na chwilę.

- Wbrew temu, co czasem się słyszy, zdrowa dieta to nie tylko zielony sok i smętne wegańskie jedzenie. Co prawda w porze lunchu skłaniam się ku lżejszym sałatkom i sajgonkom, ale wieczorem niewątpliwie staję się miłośniczką burgera z indykiem, spaghetti z pulpetami albo pieczonego kurczaka z ziemniakami. Chcę czegoś, co mnie nasyci i rozgrzeje od środka, czegoś ugotowanego z miłością i charakteryzującego się bogactwem smaków - dodała.