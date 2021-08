Anna Matysiak. Kim jest gwiazda serialu "Komisarz Mama"?

"Komisarz Mama". Drugi sezon już jesienią

Serial opowiada o śledczej Marii Matejko, która po dziesięciu latach przerwy wraca do pracy w Wydziale Kryminalnym. Musi jednak zmierzyć się z pewnymi przeciwnościami i zdobyć akceptację zespołu.

W tę postać wciela się Paulina Chruściel. W serialu gra także Jakub Wesołowski, a także Krystian Wieczorek i Wojciech Zieliński. W drugim sezonie do obsady serialu "Komisarz Mama" dołączy Ewa Kasprzyk, Hanna Śleszyńska i Paweł Ławrynowicz.



Ważną rolę w serialu odgrywa także Anna Matysiak. Grana przez nią Roma Mazur jest najmłodsza w zespole Marii. Jest raczej wycofana i zamknięta w sobie.



Roma Mazur momentami jest nietaktowna, a nawet bezczelna, przez co raczej nie wzbudza sympatii otoczenia. Odznacza się jednak tym, że jest sumienna, rzetelna i uczciwa, a przy tym dokładnie wykonuje polecone jej zadania.

Kim jest Anna Matysiak?

Anna Matysiak urodziła się 21 kwietnia 1989 roku w Warszawie. Skończyła studia magisterskie na kierunku aktorstwo w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie.



Pasją Anny Matysiak jest taniec, którym jest zainteresowana od 6 roku życia. Kilka lat uczęszczała do warszawskiej szkoły baletowej i to właśnie wtedy po raz pierwszy miała do czynienia ze sceną w Teatrze Wielkim w Warszawie.



Anna Matysiak wystąpiła w takich spektaklach jak np. "Akademia Pana Kleksa" w Teatrze Roma oraz "Awantura w Piekle" w Teatrze Rampa, a także "Delta 12" w choreografii Thierrego Vergera.



Największą rozpoznawalność przyniosła aktorce rola Majki w filmie Listy do M. Ponadto Anna Matysiak wystąpiła m.in. w takich serialach jak "Hotel 52", "Przepis na życie" oraz "Na dobre i na złe".



Anna Matysiak w mediach społecznościowych

Anna Matysiak jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością. Często publikuje zdjęcia z planów zdjęciowych, a także ujęcia pokazujące co robi w wolnym czasie.



Ostatnio aktorka pochwaliła się, że tegoroczne wakacje spędza w Hiszpanii. Za pośrednictwem Instagrama pokazała, jak spędza urlop poza granicami kraju.



Anna Matysiak oznajmiła, że to właśnie na wakacjach przełamała swój lęk przed wodą. Aktorka wyznała, że dwie sytuacje z przeszłości wpłynęły na jej teraźniejsze obawy przed zanurzeniem pod wodą.



Te przeżycia na długie lata zablokowały mi głowę, którą od tej pory ciężko mi zanurzyć do wody nawet pod prysznicem. Dlatego jestem z siebie mega dumna, bo w te wakacje z pomocą okularków i fajki snorkelingowałam. Nie byłam głęboko (woda po pas), ale to było dla mnie mocno przełomowe doświadczenie.

