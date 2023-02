Anna Mucha i Katarzyna Cichopek szykują wspólny projekt? Fanom nie spodobał się ten pomysł

Gwiazdy

Katarzyna Cichopek i Anna Mucha przyjaźnią się od wielu lat. Nie zawsze jednak mają czas, żeby spotkać się w Warszawie. Tym razem panie przebywały w tym samym czasie na nartach we Włoszech i to właśnie stamtąd pochodzi ich ostatnie wspólne zdjęcie. Aktorki zapowiedziały możliwość wspólnego projektu, co nie spodobało się wszystkim fanom.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek i Anna Mucha przyjaźnią się od wielu lat / Adam Jankowski / East News