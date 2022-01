Anna Mucha odpoczywa w górach

Anna Mucha uwielbia dzielić się pewną częścią swojego życia prywatnego ze swoimi fanami. Aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie publikuje zdjęcia, chociażby z licznych podróży, które kocha.

Gwiazda, kiedy tylko może, rusza w drogę. Uwielbia zwiedzać europejskie zakątki, ale też często wybiera egzotyczne kierunki i piaszczyste, gorące plaże.



Wiele polskich celebrytek w okresie zimowym chętnie wybiera właśnie cieplejsze miejsca i właśnie wtedy planuje zagraniczne wakacje. Ania Mucha tym razem jednak wyłamała się z tego trendu i na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, do którego Ania pozuje siedząc na zboczu skalistej góry.



"Uciekłam... wyjechałam, ładuję baterie... przede mną intensywny czas... ale już w sobotę się widzimy wygląda na to, że rano będę w DDTVN, a wieczorem na deskach teatru, no to sobie polatałam..." - napisała wymownie pod zdjęciem Ania.



Trudno określić jakie góry na odpoczynek wybrała aktorka, ale miejmy nadzieję, że wzięła pod uwagę zalecenia ratowników górskich, którzy przez ostatnie dni apelują o rozwagę i ostrożność, a wręcz odradzają wyjścia w góry, a dokładniej ujmując - w Tatry. Obecnie W Tatrzańskim Parku Narodowym, w wyższych partiach gór, panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki.



Nie brakuje śmiertelnych wypadków i zaginięć turystów, którzy decydują się jednak ruszyć na szlak. Miejmy nadzieję, że Ania wybrała bezpieczne miejsce.



