Anna Nowak-Ibisz świętuje urodziny

Anna Nowak-Ibisz jest jedną z tych kobiet, które z wiekiem wyglądają coraz piękniej. Dziennikarka świętowała ostatnio 54. urodziny!

Zdjęcie Anna Nowak-Ibisz pochwaliła się portretem / Wojciech Stróżyk /Reporter

Patrząc na zdjęcia pani Ani, trudno uwierzyć, że jest kobietą po pięździesiątce. Ona sama zdaje się nie przejmować upływem czasu, a optymizmem i zdrowym podejściem do życia zaraża wszystkich dookoła.

Sympatyczna "pani gadżet" prywatnie jest mamą 14-letniego Vincenta. Z ojcem chłopca i byłym mężem - Krzysztofem Ibiszem - utrzymuje ciepłe, przyjacielskie stosunki.

Instagramowy profil Nowak-Ibisz obserwują w tym momencie aż 143 tys. użytkowników. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych pani Ania pochwaliła się wyjątkowym prezentem urodzinowym.

Dziennikarka otrzymała z tej okazji portret! Pod zdjęciem obrazu napisała m.in.:

- Oto i mam siebie na urodziny. Jak mówi Kasia Nosowska w swojej książce "Ucieczka z Bambuko" po 50 jest się już zawsze, w każde kolejne urodziny. Ale wiecie co ja mam dzisiaj 54 i jestem pełna wdzięczności za to, co mam, za zdrowie, za życie, za nieustający nad nim zachwyt ! Za radość każdego dnia, za to, że mi się chce i wstaję czując się w sobie mocno i dobrze osadzona, pewna swojej wartości . Nikt nie powie mi; jesteś taka, czy inna... bo to ja i tylko ja wiem jaka jestem naprawdę - przywilej wieku i wewnętrznej siły, która od zawsze chwyta byka za rogi a pająka delikatnie w pudełko i pomagała mu wyjść na ogród. Takie jesteśmy silne i wrażliwe jednocześnie, co nie oznacza, że można nam bezkarnie napluć w serce... bo nasze serca potrafią kochać bez granic i stawiać granice za którymi nic nas nie dosięgnie, żadna podłość tego świata. (pis. oryg.).

Z okazji urodziny pani Ani życzymy samych wspaniałości i dalszego spełniania marzeń!

Jak podoba wam się portret Nowak-Ibisz? Lubicie przeglądać jej media społecznościowe?

