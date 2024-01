Spis treści: 01 Anna Popek już nie poprowadzi "Pytania na śniadanie?"

Anna Popek: "Mam teraz więcej czasu"

Anna Popek już to nosi. Sweter jest absolutnym hitem

Anna Popek w czerwieni. Znów zachwyciła stylizacją

Anna Popek zapozowała w samej halce. Zmysłowe zdjęcie zrobiło furorę

Anna Popek kusi w zmysłowej stylizacji. "Ja jednak jestem romantyczką"

Anna Popek za pośrednictwem Instagrama utrzymuje regularny kontakt z fanami. Na swoim profilu lubi też dzielić się swoimi zainteresowaniami czy przemyśleniami na różne tematy. Niedawno zorganizowała nawet urodowego live’a, w trakcie którego zdradzała tajniki pielęgnacji. Przy okazji zdradziła, jak udaje się jej zachować zgrabna sylwetkę. Popek trzyma się kilku prostych zasad.

- Przede wszystkim staram się nie jeść za dużo węglowodanów. Nie jem słodyczy. Święta były wyjątkiem i od razu się to pokazało na moim ciele. Oczywiście lubię słodycze, zwłaszcza jakieś czekoladowe albo z makiem, ale staram się unikać. Mam też zasadę, że po godz. 18 nie jem. Wyjątkiem są ważne wydarzenia albo gdy jestem głodna przez cały dzień wracam wieczorem. Jeśli jednak mam możliwość zrobienia dłuższej przerwy między posiłkami, to ją robię - powiedziała.

Anna Popek już nie poprowadzi "Pytania na śniadanie?"

Zdjęcie Anna Popek była jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" / Jan Bogacz/TVP/East News / East News

W ostatnim czasie o Popek mówiło się w kontekście zmian w "Pytaniu na śniadanie". Z prowadzeniem programu musiały się pożegnać Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny i Ida Nowakowska, Robert Koszucki i Małgorzata Opczowska, Tomasz Kammel i Izabella Krzan, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.

Anna Popek po raz ostatni pojawiła się w programie 13 grudnia 2023 roku. Przyznała wówczas w rozmowie z "Plejadą", że "nie ma grafiku na kolejne tygodnie pracy". Portal Wirtualne Media podawał później nieoficjalnie, że Popek nie powróci już do "Pytania na śniadanie". Prezenterka nie zabrała głosu odnośnie tych doniesień.

Anna Popek: "Mam teraz więcej czasu"

Co teraz robi Anna Popek? Prezenterka już wcześniej na Instagramie podkreślała, że szuka inspiracji do nowych projektów. W ostatnim czasie jest bardzo aktywna na Instagramie i internauci mogą regularnie liczyć na dawkę wiadomości od prezenterki.

- Mam teraz więcej czasu, więc robię to, co w taką paskudną pogodę można robić - czytam. Churchill mówił, że nic nie czyni człowieka bardziej czcigodnym, niż ... biblioteka. Moja akurat nie jest za duża, bo rozdaję przeczytane książki, ale też i określenie czcigodna jeszcze chyba do mnie nie pasuje. W jednym się z Winstonem zgadzam- mądrość wartą szacunku wynosimy z książek - napisała Anna Popek.

Gwiazda zdradziła co ostatnio czytała, poleciła fanom kilka lektur i przyznała, że jako "dziennikarka ciągle się dokształca".

Anna Popek już to nosi. Sweter jest absolutnym hitem

Jak to u Anny Popek bywa, każdy wpis jest opatrzony odpowiednim zdjęciem. U prezenterki zrobiło się nieco wiosennie. To za sprawą ażurowego, różowego sweterka, który ma na sobie. Pastelowe kolory nie są zarezerwowane wyłącznie na wiosnę. Tego typu sweterki można nosić np. z białymi jeansami czy spodniami z wysokim stanem.

Pastelowe swetry pokochały również polskie gwiazdy, m.in. Katarzyna Cichopek, Joanna Racewicz, Agnieszka Woźniak-Starak. Delikatny beż, kremowa biel, przygaszony odcień żółtego, stonowany błękit, a może nieco przydymiony róż jak u Anny Popek? Takie kolory idealnie "przełamią" panującą obecnie ponurą aurę.

Popek zestawiła ażurowy sweter z beżową, ołówkową spódnicą. Prezenterka nie zapomniała o makijażu - uwagę zwracają usta, które pomalowała szminką w kolorze fuksji. Anna Popek zawsze stara się wyglądać przede wszystkim stylowo.

Pod postem gwiazdy pojawiło się sporo komentarzy. Internauci chętnie dzielili się swoimi czytelniczymi propozycjami, nie zabrakło też komplementów skierowanych do Popek.

