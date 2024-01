Czy Anna Popek pracuje w TVP? Przyszłość dziennikarki wielką niewiadomą

Anna Popek, regularnie kontaktując się z fanami w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie jeszcze bardziej zintensyfikowała swoje działania w sieci. Niemal każdego dnia odzywa się do internautów, dzieląc się swoimi przemyśleniami i planami. A o tych jest teraz wyjątkowo głośno.

Anna Popek ma za sobą trudne dni. Zupełnie niedawno dziennikarka musiała pożegnać się z posadą w radiowej "Trójce", gdzie prowadziła audycję "Leniwe Przedpołudnie". Zmiany w mediach publicznych wciąż nakręcają jednak dyskusję na temat jej przyszłości.

Zdjęcie Czy Anna Popek pracuje w TVP? Przyszłość dziennikarki wielką niewiadomą / Kamil Piklikiewicz/East News / East News

Dziennikarka była dotąd jedną z głównych prowadzących "Pytania na śniadanie". Po raz ostatni na antenie TVP pojawiła się jednak dokładnie 13 grudnia 2023 roku. W rozmowie z Plejadą przyznała wówczas, że "nie ma grafiku" na kolejne tygodnie pracy, zaś niedługo później portal Wirtualne Media nieoficjalnie podał, iż Anna Popek nie powróci już do programu śniadaniowego. Prezenterka nie skomentowała tych doniesień. Jej przyszłość w śniadaniówce wciąż pozostaje więc wielką niewiadomą.

Anna Popek kusi nogami w fikuśnej sukience. Idealna dla dojrzałych kobiet

W okresie zawirowań w życiu zawodowym Anna Popek postanowiła najwyraźniej skupić się nieco mocniej na swoich fanach. Media społecznościowe gwiazdy bacznie śledzi ponad 71,7 tys. internautów, którzy z uwagą śledzą poczynania swojej ulubienicy. A ta raz za razem dostarcza im kolejnych nowości na temat swojego życia.

Instagramowy profil dziennikarki pęka w szwach od zdjęć. Nie brakuje tam relacji z podróży czy domowego zacisza, ale również modowych inspiracji. Nie od dziś wiadomo bowiem, iż Anna Popek słynie ze swojego wyczucia stylu, systematycznie inspirując wiele Polek.

Najnowszą fotografią dziennikarka dowiodła, jak mocno podąża za trendami. Anna Popek zapozowała bowiem w bordowej, skórzanej sukience mini z falbankami na rękawach, do której dobrała botki na obcasie. Przy okazji zaprezentowała światu długie, zgrabne nogi.

W komentarzach niemal natychmiast zaroiło się od słów zachwytu.

Anna Popek rozprawia nad wiekiem. "To tylko liczba"

Przy okazji publikacji fotografii Anna Popek postanowiła podzielić się z internautami swoimi przemyśleniami dotyczącymi mody oraz wieku. "Jako młoda dziewczyna rzadko nosiłam mini. Wydawało mi się to zbyt wyzywające" - przyznała dziennikarka. "Ale z wiekiem dojrzałam i nabrałam pewności siebie. Poza tym, kto powiedział, że w “pewnym wieku" nie wypada już zakładać krótkich sukienek? Jeśli ma się na to ochotę, to dlaczego nie? W modzie- jak w życiu- jeśli mamy się kierować zdaniem innych, to po co mieć własne?" - dodała.

Fani gwiazdy w mig przyznali jej rację. "Są dwa warunki, które nosząc mini warto mieć na uwadze. Zgrabna figura i młody wygląd", "Zgadzam się z Panią, warto i trzeba mieć własne zdanie", "Wiek to tylko liczba" - piszą. Nie zabrakło również komplementów. "Pani zawsze z klasą", "Jak się ma taką figurę jak Ty można nosić mini w każdym wieku", "Extra Pani wygląda w tej krótkiej sukience" - zachwycają się internauci.

