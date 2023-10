Spis treści: 01 Styl Anny Popek

02 Anna Popek w dopasowanej sukience. Zachwyca jesienną stylizacją

03 Anna Popek zdradziła, jak dba o figurę

Anna Popek regularnie dzieli się z fanami nowymi zdjęciami. Na Instagramie obserwuje ją 64,6 tys. osób. Na swoim profilu prezenterka TVP chętnie odsłania kulisy życia zawodowego i prywatnego, relacjonuje podróże i to, jak spędza wolny czas.

Styl Anny Popek

Popek uwielbia też prezentować rozmaite stylizacje. Można wręcz powiedzieć, że ma przygotowane zestawy na każdą okazję i porę roku. Anna Popek w swoich stylizacjach kładzie nacisk na elegancję. Zazwyczaj stawia na klasykę, która lubi łączyć z obowiązującymi trendami. W ostatnim czasie najczęściej wybierała garnitury i sukienki.

Gwiazda dobiera stylizacje do okazji i dobrze wie, co jest aktualnie modne. Chętnie wybiera eleganckie outfity, ale stawia też stawia na intensywne kolory oraz monochromatyczne stylizacje.

Anna Popek w dopasowanej sukience. Zachwyca jesienną stylizacją

Na nowym zdjęciu Anna Popek zaprezentowała się w dopasowanej sukience w kolorze brudnego różu. Gwiazda wybrała krój z dekoltem w łódkę i o długości midi. Elegancka, klasyczna sukienka podkreśliła zgrabną figurę prezenterki. Gwiazda uzupełniła stylizację czarnymi szpilkami i niewielkich rozmiarów czarną torebką. Dodała też okulary przeciwsłoneczne.

- Piękny jest tegoroczny październik. Uwielbiam spadające liście, ich zapach i słońce, które nie daje zapomnieć o lecie. Czy szukaliście już w tym roku kasztanów? - napisała na Instagramie.

"Piękny jesienny styl" - skomplementował jeden z fanów.

Anna Popek zdradziła, jak dba o figurę

Zdjęcie Anna Popek to jedna z największych gwiazd TVP / Kamil Piklikiewicz/East News / East News

Anna Popek to polska prezenterka telewizyjna. Znana jest przede wszystkim z programu "Pytanie na śniadanie", do którego powróciła po kilkuletniej przerwie. W ostatnim czasie była również jedną z prowadzących program "Polskie biesiady". Gwiazda stara się też regularnie utrzymywać kontakt z fanami. Na Instagramie od czasu do czasu lubi dzielić się przemyśleniami na pewne tematy, w tym np. jak dba o zdrowie i urodę.

Fani często dopytują też, jak gwieździe udaje się zachować perfekcyjną figurę. Jakiś czas temu Popek zdradziła, że pomocny w tym jest dla niej post przerywany. Prezenterka je przez osiem godzin, a przez 16 nie je niczego.

- Te 16 godzin obejmuje też sen, więc nie jest tak źle, choć czasem skręca mnie z głodu - napisała na Instagramie Anna Popek. - Ale w związku z tym starannie planuję co i kiedy zjem, żeby w tym ograniczonym czasie dostarczyć organizmowi to, co jest potrzebne. Przecież mój mózg, skóra, włosy i paznokcie czekają na swoją porcję energii, witamin, minerałów. Gotuję zupy, robię sałatki itp., ale uzupełniam dietę suplementami - witamina D,K oraz witamina E - na młodość, a także magnez i kwasy Omega - dodała w jednym z wpisów na Instagramie.

