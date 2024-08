Anna Popek znów zachwyciła. Od eleganckiej kreacji trudno oderwać wzrok

Prezenterka uwielbia modę i czerpie z niej mnóstwo inspiracji do swoich stylizacji. Kwintesencja stylu Anny Popek w pigułce? Ponadczasowa elegancja i klasyczne połączenia. Prezenterka od czasu do czasu lubi zaszaleć z kolorami, ale jednak prym w jej stylizacjach wiodą zarówno klasyczne barwy takiej jak biel i czerń, ale również czerwień (w tym kolorze Popek najczęściej wybiera sukienki). W ostatnim czasie prezenterka chętnie wybierała białe sukienki w stylu boho czy błękitne kreacje idealne na lato.

Tym razem Anna Popek postawiła na klasykę. Na Instagramie opublikowała zdjęcia, do których pozuje w eleganckiej, czarnej sukni midi z obszernymi, krótkimi rękawami. Uwagę zwraca również efektowne rozcięcie. Krój sukienki pięknie podkreślił również talię. Czarna sukienka, w której zaprezentowała się Anna Popek, to kwintesencja klasy i elegancji. Co więcej, to również niezwykle kobieca stylizacja. Prezenterka założyła ją na specjalną okazję.