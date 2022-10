Anna Popek w mediach społecznościowych

Anna Popek przez lata zdobyła popularność oraz rzeszę fanów. Programy telewizyjne, w których się pojawia, spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, a dziennikarka cieszy się sympatią wielu osób.

Anna Popek dobrze wie, jak ważna jest aktywność mediach społecznościowych. To właśnie za ich pośrednictwem kontaktuje się z fanami i chętnie pokazuje im swoją codzienność. Na jej instagramowym profilu nie brakuje zdjęć z pracy oraz wakacji, a internauci niemal od razu reagują na każdy nowy post.

Instagram Post Rozwiń

W komentarzach nie brakuje miłych słów, a fanki nie kryją zachwytu, widząc stylizacje dziennikarki. Doceniają jej styl i podkreślają to na każdym kroku. Anna Popek wybiera przemyślane, eleganckie kreacje, które pasują do okazji. Mimo to chętnie eksponuje nogi i czasami stawia na głęboki dekolt, a to nie umyka uwadze internautów.

Anna Popek zachwyciła internautów

Tym razem na instagramowym profilu Anny Popek pojawił się post dotyczący spędzania wolnego czasu. "Przyznam się Wam, że uwielbiam czasem nic nie robić. Nie trwa to długo, pół dnia najwyżej, ale w tym czasie czytam, oglądam, słucham, gotuję, dbam o siebie. Wam także życzę, aby przyjemność sprawiało Wam bycie ze sobą samą" - napisała dziennikarka.

Instagram Post Rozwiń

Anna Popek zapozowała z książką w luźnej stylizacji. Postawiła na zwiewną halkę z koronkowym wykończeniem, na którą zarzuciła gruby sweter. Post od razu zwrócił uwagę internautów. W komentarzach chętnie podzielili się swoimi doświadczeniami, ale nie zabrakło również komplementów. "Piękno i elegancja w jednym", "Czarujące zdjęcie", "Pięknie" - można przeczytać pod postem.

***

