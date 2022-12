Anna Popek zadała szyku w podkrakowskiej miejscowości. Powód wizyty był wyjątkowy!

Anna Popek od wielu lat jest obserwowana przez tysiące Polek, a jej nienaganny styl jest dużą inspiracją nie tylko dla tych starszych, ale i najmłodszych. Dziennikarce nie brakuje również grona wielbicieli wśród męskiej części społeczeństwa. Każde jej nowe zdjęcie spotyka się z entuzjastycznym odbiorem, zachwyceni fani na każdym kroku podkreślają urodę i klasę swojej ulubionej gwiazdy.

Tak Anna Popek szykuje się do świąt. Ogrom pracy przed świętami

Okres przedświąteczny to dla dziennikarki nie tylko czas zadumy, refleksji i radosnego oczekiwania, ale przede wszystkim intensywny wysiłek, wkładany w przygotowania do medialnej oprawy nadchodzących dni. Prezenterka zawsze podkreśla, że dla niej to wyjątkowy czas, który oprócz nadziei i radości przynosi jej również mnóstwo inspiracji zawodowych, dzięki którym czuje, że nadal się rozwija w swoim zawodzie.

Anna Popek w bazylice w Trzebini. To tam odbył się wyjątkowy koncert

Dziennikarka TVP nie próżnuje przed świętami. Intensywny okres przygotowań to dla niej nie tylko domowe obowiązki, ale przede wszystkim zawodowe zobowiązania. Jeszcze w sobotę gwiazda zachęcała swoich fanów do udziału w koncercie kolęd i pastorałek w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. Wczoraj Anna Popek uświetniła całe wydarzenie swoją osobą.

Prezenterka TVP olśniewa w perłach i czerwonym garniturze

Dla Anny Popek udział w koncertach i wydarzeniach kulturalnych to również chwila, by zaprezentować się od jak najlepszej strony, jeśli chodzi o wygląd. Na ten wyjątkowy wieczór gwiazda wybrała czerwony garnitur z marynarką, z bogatym zdobieniem na klapach. Wcześniej Popek odziana niemal w... same perły zachęcała do uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Widać wyraźnie, że gwiazda bawiła się doskonale i pełnymi garściami czerpała z wyjątkowości chwili. Pozytywny nastrój udzielił się zresztą też jej fanom, którzy szeroko komentowali relację dziennikarki.

Obłędna! Niemożliwa!

Huragan, nie kobieta! Uwielbiam cię!

To tylko mała próbka przychylnych komentarzy pod wpisami i zdjęciami dziennikarki. Trzeba przyznać, że Anna Popek niemal na każdy kroku prezentuje doskonałą formę i ochoczo dzieli się radością życia ze swoimi fanami. Zresztą - sami zobaczcie ją na zdjęciach!

