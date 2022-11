Jeszcze niedawno mogliśmy zobaczyć całą paletę zwiewnych, wakacyjnych stylizacji Anny Popek prosto z Maroka. Dziennikarka wróciła już do Polski i swoich zawodowych obowiązków. Przy okazji dziennikarka prezentuje na swoim Instagramie kolejne modowe wybory.

Anna Popek w czerwonym garniturze

54-letnia gwiazda TVP tym razem zaprezentowała się w czerwonym garniturze. Pod marynarkę włożyła czarną bluzkę z głębokim dekoltem. Uzupełnieniem stylizacji Anny Popek jest delikatna biżuteria.

- Spotkanie i rozmowa - to coś, co jest sednem pracy dziennikarza. Każdy rozmówca, każdy człowiek opowiada jakąś ciekawą historię, coś z czego można czerpać wiedzę, przykład, inspirację. Aby ludzie chcieli mówić, trzeba chcieć słuchać. I to jest cały, no ...prawie cały sekret pracy dziennikarza - napisała na Instagramie Anna Popek.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: 58-latka pozuje w bikini i zachwyca internautów. Udowadnia, że wiek to tylko liczba

Fani zachwyceni stylizacją Anny Popek

Pod postem posypały się komplementy.

Pięknie pani w czerwieni

Zjawiskowa i elegancka

Pięknie wyglądasz

- to tylko niektóre z komentarzy internautów zachwyconych nową stylizacją Popek.

Zobacz również: Katarzyna Figura bardzo odmieniona. Co się stało z aktorką?

Anna Popek i kwintesencja jej stylu

Zdjęcie Anna Popek słynie z zamiłowania do klasycznych stylizacji / VIPHOTO/East News / East News

Anna Popek słynie z przemyślanych i eleganckich kreacji, które dobiera odpowiednio do okazji. Dziennikarka uwielbia klasyczny styl i stroni od ekstrawagancji. Zdarza się, że gwiazda chętnie odsłania nogi i stawia na głęboki dekolt. Takie "detale" nigdy nie umykają uwadze fanów.

Stylem Anny Popek chętnie inspirują się kobiety. Na jej Instagramie z pewnością takich inspiracji nie brakuje. Dziennikarka ceni sobie proste fasony i nieprzesadzony styl, dzięki czemu zawsze wygląda elegancko i modnie.

Instagram Post Rozwiń

***

Zobacz również: Wieniawa zagrała prostytutkę. "To były newralgiczne momenty"