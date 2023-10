Anna Popek, jedna z najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek w Polsce, raz za razem zachwyca internautów swoimi modowymi wyborami. Nie bez przyczyny wielu określa ją więc mianem prawdziwej ikony stylu, podkreślając, że gwiazda jest bez wątpienia jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce.

Potwierdzenie tych słów znaleźć można w mediach społecznościowych dziennikarki. Te bowiem aż pękają w szwach od modowych inspiracji.



Anna Popek: styl. Klasyka przełamana nutą nowoczesności

Anna Popek słynie z dobrego wyczucia stylu, będąc inspiracją dla wielu Polek. W garderobie dziennikarki aż roi się od kobiecych zestawów - sukienek czy modnych garniturów. Gwiazda zazwyczaj stawia jednak na elegancję, sięgając po klasyczne zestawy. Nie boi się przy tym eksperymentów, często przełamując klasykę nutą nowoczesności, łącząc ją z obowiązującymi aktualnie trendami.

Anna Popek jest miłośniczką kobiecych sukienek, których w jej szafie z pewnością nie brakuje. Nie obawia się zarówno tych w wersji midi i maxi - każdorazowo z chęcią eksponując wszelkie atuty swojej sylwetki, nie unikając również tych krótkich - w wersji mini. Wówczas pokazuje światu swoje zgrabne nogi, dając tym samym dowód, że pomimo upływu lat wciąż zachwyca szczupłą sylwetką.

Anna Popek w modnym zestawie. Idealny na ostatnie dni jesieni

Niedawno Anna Popek po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. Dziennikarka rozsiadła się bowiem wygodnie na... sklepowej witrynie, gdzie postanowiła złapać jedne z ostatnich, jesiennych promieni słonecznych.

"Nawet w środku wielkiego miasta można znaleźć miejsce, by zanurzyć się w promieniach słońca. By pomilczeć w tłumie, by odetchnąć w biegu" - napisała pod zdjęciem.

Gwiazda zapozowała na fotografii w kobiecej sukience w kwiatki, którą zestawiła z czerwonym płaszczem. Podobne kolory to jedne z jej ulubionych, po które sięga zdecydowanie najczęściej. Całość uzupełniła czarnymi szpilkami, torebką oraz okularami przeciwsłonecznymi. Podobna stylizacja jest wręcz skrojona na ostatnie dni jesieni.

Uwagę internautów, obok stylizacji, zwróciła jednak nienaganna figura prezenterki. "Masz najzgrabniejsze nogi na świecie", "Jest Pani laurem elegancji", "Pani nogi są obłędne" - zachwycają się fani gwiazdy.

