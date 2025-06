Zachcianki na cukier są często spowodowane zaburzeniami poziomu glukozy we krwi. Niskie stężenie cukru może powodować, że będziemy mieć ochotę na coś słodkiego, aby podnieść ten poziom. To jeden z pierwszych tropów, które warto zbadać i nie ignorować takiego sygnału organizmu.

Poznanie związku między jedzeniem a nastrojem może pomóc ci kontrolować swoje zachcianki, zamiast pozwolić, aby to one sterowały tobą.

Insulina pomaga "upchnąć" glukozę do komórek, ale jej nadmiar może powodować gwałtowne spadki poziomu cukru we krwi, co z kolei prowadzi do napadów głodu i ochoty na słodycze.