Anna Powierza adoptowała psa. Poprzedni skończył tragicznie

Anna Powierza podzieliła się radosną nowiną o powiększeniu rodziny w specyficzny sposób:

Gillian Anderson liczyła na romans z Billem Clintonem?

Klaudia Halejcio ozdobiła dom na święta. Na jej drzewku pełno jajek

Marcjanna Lelek dokonała coming outu. Jest w związku z kobietą

Patricia Kazadi i Barbara Kurdej-Szatan są skłócone? Kazadi zabiera głos "OSTRZEŻENIE!!!! Uważajcie na zwierzęta, jakie bierzecie ze schroniska. A już z całą pewnością - jak taki zwierzak się nazywa! Bo wiadomo. Jakie imię, taki pies".

Tym sposobem aktorka zakomunikowała, że przygarnęła nowe zwierzę, a przy okazji wbiła szpilkę wolontariuszom w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, że niefortunnie nazywają swoich podopiecznych, a przez to utrudniają ich adopcję.

"Skrupulatnie wykreśliłam z listy te o imionach: Łobuz, Niszczyciel, Wyjec itp. Niestety, nigdzie nie znalazłam psa o imieniu Dobra, Usłuchana czy choćby Taka, Której Wszyscy Zazdroszczą (Tak. Służę pomocą w wymyślaniu prostych dobrowróżbnych imion). Zdecydowałam się wreszcie na Moli. No bo, co złego może się kryć w słowie Moli?".

Reklama

Przy tym, jak sama zauważyła, imię psa wcale nie musi świadczyć o jego charakterze. Jej nowa suczka ma bowiem pod skórą prawdziwego demona. Nie umie się zachować w domu, sika na dywan, rozszarpuje pluszaki, nie toleruje kota, ładuje się do łóżka. Na własny użytek przezwała ją więc The Molka (fonetycznie: Demolka) i pokazała kilka zdjęć ze spaceru nad Wisłą.

Instagram Post

Imię psa wzbudziło poruszenie wśród fanów Anny Powierzy

Fani od razu zauważyli, że w suce jest potencjał na celebrytkę.

"The Molka jeszcze zdobędzie salony"; "Trzeba było nazwać Potulna, Myszka, Lady, choć to bardziej na Sodomę i Gomorę wygląda".

Jedna z internautek przestrzegła przed nadawaniem psom głupich imion.

Napisała: "Swego czasu mój brat przyprowadził do domu przybłędę kundelka i nazwał go Morda. Morda jak to kundelek biegał sobie luzem po wsi tu i ówdzie, raz nawet wszedł za mamusią do kościoła na mszę wieczorną. Od tamtej pory trzeba było go zamykać w szopie. No i jako że on tak latał za wszystkimi, a siostra idąc na mszę i nie chcąc wstydu i wyganiania psa z kaplicy (bo skubany leciał za nią) krzyknęła do mamy stojącej na podwórku "mamusia zamknij Mordę".

Instagram Post

***

Zobacz również: Córka Powierzy to chodzący geniusz, a znana matka miała wylądować w szkole specjalnej

Tak wygląda obecnie Czesia z "Klanu". Niemożliwe, jak zmieniła się Anna Powierza!

Anna Powierza poszła na badanie i wróciła w opłakanym stanie! Każą jej, by natychmiast to zgłosiła!