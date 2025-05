Kożuchowska zachwyciła w Paryżu. Proste połączenie skradło show

Tym razem postawiła na połączenie, które jest uwielbiane przez Paryżanki. Marynarka i jeansy to ponadczasowy duet, który jest nie tylko stylowy, ale i wygodny. Kożuchowska wybrała ten look akurat na wizytę w Paryżu. Przypadek? Patrząc na jej stylizację, na myśl przychodzą słowa "Francja-elegancja".

Jeansy i marynarka to stylowy duet, który sprawdza się na każdą okazję. Jest idealny zarówno do pracy, jak i na wyjście do kina czy spotkanie z przyjaciółmi. Taki look jest nie tylko wygodny, ale też efektowny i prosty do skomponowania.