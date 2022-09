Anna Powierza przed laty zyskała popularność i sympatię widzów dzięki roli Czesi, w którą wcielała się w serialu "Klan". Aktorka nadal występuje na scenie i realizuje się jako artystka. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym i zawodowym.

Anna Powierza opublikowała stare zdjęcia. "To zwyczajna starość"

Niedawno Anna Powierza zainspirowana nagłówkami artykułów, które co jakiś czas pojawiają się na portalach plotkarskich, postanowiła opublikować swoje zdjęcia z przeszłości. Zaznaczyła, że pragnie wyjaśnić, dlaczego przez te wszystkie lata się zmieniła.

Przeraził mnie znaleziony dziś artykuł w necie o znanych celebrytach. Tytuł miał, mniej więcej, bo z pamięci przytaczam: o jesa, co się z nimi stało, nie uwierzycie jak zobaczycie, zgroza! Nie wiem, co przez te dwadzieścia lat stało się tym akurat celebrytom, ale gdyby przypadkiem ktoś kiedyś zastanawiał się nad takimi moimi zdjęciami, od razu spieszę wyjaśnić napisała Powierza.

Powierza zaznaczyła, że chociaż ona także przez 20 lat znacząco się zmieniła, przyczyna tego jest o wiele prostsza, niż mogłoby się wydawać. "To nie wynik nieudanych operacji plastycznych, poparzenia kwasem, straszliwego wypadku ani nawet spontanicznego wypadu do studia tatuażu" - zaznaczyła. I dodała: "Myślę, że to po prostu zwyczajna starość".

Powierza przyznała, że lubi patrzeć na stare zdjęcia. Podkreśliła, że opublikowane kadry sprzed lat są naturalne - "surowe, bez filtra i fotoszopa". W dalszej części opisu w zabawny sposób nawiązała do swojej młodzieńczej sylwetki. "Postanowiłam. Jak będę tak chuda, jak na tych ostatnich zdjęciach, kupię sobie takie spodnie! I buty. Co myślicie? (...) Talio WRÓĆ!" - napisała aktorka.

"Latka lecą, a Ania się nie zmienia". Fani Powierzy zachwyceni!

Post Anny Powierzy bardzo spodobał się internautom. Fani artystki w komentarzach stwierdzili, że ich ulubienica przez 20 lat nie zmieniła się znacząco. "Wiek to tylko liczba. Byłaś, jesteś i zawsze będziesz piękną kobietą" - napisała użytkowniczka Instagrama. "Ma pani wdzięk i jest pani naturalna" - zgodził się kolejny internauta. Pod postem nie brakuje podobnych, pochlebnych opinii.

Latka lecą, a Ania się nie zmienia!

Człowiek zmienia się, dojrzewa i w każdym wieku powinniśmy odkrywać w sobie piękno. A uroku zawsze dodaje uśmiech - którego nigdy Tobie Aniu nie brakuje!

***

