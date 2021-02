Anna Renusz to jedna z bohaterek "Królowych życia", która w mediach społecznościowych uwielbia chwalić się swoim ciałem. Tym razem rozpaliła wyobraźnię fanów do czerwoności!

Zdjęcie Anna Renusz często zaskakuje swoich fanów zdjęciami w mediach społecznościowych /Instagram

Anna Renusz jest nową "królową życia" w programie TTV. Widzowie poznali niedawno rozrywkową mieszkankę Trójmiasta, która w Gdyni prowadzi swój ekskluzywny salon fryzjerski.

Reklama

Choć teraz jest chodzącym wulkanem energii i zaraża swoim optymizmem, to nie zawsze w jej życiu było tak kolorowo.



W wieku 16 lat Ania straciła rodziców, co było dla niej ogromną tragedią. Gwiazda musiała szybko wejść w dorosłe życie.



Teraz jednak, gdy mocno stąpa po ziemi i nie narzeka na stan swojego konta, cieszy się życiem, które chętnie pokazuje w swoich mediach społecznościowych.



To właśnie tam ostatnio pochwaliła się gorącym zdjęciem, do którego pozuje w samej, koronkowej bieliźnie.



"Zdjęcie dedykowane mojej drugiej połówce" - napisała zalotnie Anna pod zdjęciem, na którym eksponuje swoje atuty.



Czyżby była to tylko zapowiedź tego, co będzie się działo u gwiazdy w Walentynki? Wiele na to wskazuje!

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ,,Tok Szoł": Siostry Szydłowskie o przygotowaniach do programu The Voice Senior Superstacja