Anna Wendzikowska zachwyciła stylizacją

Anna Wendzikwska należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Lubi eksperymentować z modą, a jej stylizację są zazwyczaj strzałem w dziesiątkę. Dziennikarka chętnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, a internauci nie potrafią kryć zachwytu nad jej outfitami.

Anna Wendzikowska jest aktywna na Instagramie, gdzie przede wszystkim relacjonuje swoje zagraniczne wyjazdy. Poświęca na nie niemal każdą wolną chwilę, a jej instagramowy profil jest wręcz wypełniony wakacyjnymi kadrami.

Tym razem dziennikarka opublikowała zdjęcie z Warszawy, a dokładnie z Łazienek Królewskich. Tego dnia Anna Wendzikowska postawiła na długą, białą sukienkę oraz mokasyny w tym samym kolorze. Do tego dobrała beżowy płaszcz, czyli ponadczasowy trencz, który króluje w tym sezonie. Czytając komentarze pod postem, widać, że stylizacja przypadła do gustu internautom. "Super", "Piękny trencz" - pisali.

Trencz, czyli hit wiosny 2023

Trencz to ponadczasowe okrycie wierzchnie. Pierwotnie płaszcz ten został stworzony dla brytyjskiej armii. Powstał w 1901 roku, a za jego projektem stał Thomas Burberry, czyli założyciel ekskluzywnego domu mody sygnowanego jego nazwiskiem.

Mimo że powstał z myślą o mężczyznach, to dziś sięgają po niego kobiety niemal w każdym wieku. Pasuje do wielu outfitów i do tego jest w stanie podkreślić figurę lub zakamuflować pewne niedoskonałości. Świetnie się sprawdza w zestawieniu ze spodniami z szeroką nogawką i sneakersami, a także eleganckimi stylizacjami na bazie spódnic, sukienek i butów na obcasie.

Klasyczny trencz to obecnie beżowy, dwurzędowy płaszcz sięgający zazwyczaj do kolan. Jego cechą charakterystyczną jest pięć par guzików oraz szeroki pasek z klamrą. To okrycie na każdą okazję, a do jego zalet zalicza się również fakt, że na pewno nie wyjdzie z mody w następnym sezonie.

