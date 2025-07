Przechowywanie wilgotnego ręcznika i stroju kąpielowego w nieprzewiewnym, zamkniętym środowisku to idealne warunki do rozwoju grzybów, pleśni i bakterii . Wysoka wilgotność i ciepło sprawiają, że tkaniny bardzo szybko zaczynają "pracować biologicznie". Wystarczy zaledwie kilka godzin, aby nieprzyjemny zapach i szkodliwe mikroorganizmy zaczęły się mnożyć.

Co więcej, strój kąpielowy i ręcznik pozostawione w torbie mogą zacząć wydzielać trudny do usunięcia zapach stęchlizny. Nawet pranie nie zawsze niweluje go całkowicie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nawyk ten ma negatywny wpływ również na stan i żywotność materiałów. Tkaniny szybciej niszczeją i tracą swoją strukturę.