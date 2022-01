Anna Wendzikowska uwielbia podróżować. W wyprawach zawsze towarzyszą jej córki. Dziennikarka jest mamą Kornelii oraz Antoniny. Przedświąteczny czas spędziły w Laponii, a w pierwszych dniach nowego roku wybrały się w nieco bardziej egzotyczne miejsce. Anna Wendzikowska wraz z córkami wybrała się na jedną z wysp państwa Antigua i Barbuda.



Instagram Post

Na jej instagramowym profilu oczywiście nie mogło zabraknąć relacji z wyjazdu. Dziennikarka codziennie dzieliła się z obserwatorami, jak wyglądają jej rajskie wakacje. Anna Wendzikowska już wróciła do Polski, jednak jak można przeczytać pod jednym z jej postów, zamierza jeszcze publikować ujęcia z urlopu. "Trudno się było rozstać... ze słońcem, białym piaskiem, turkusową wodą.. i tym "wychillowanym" karaibskim klimatem. Obawiam się jednak, że zdjęć jeszcze trochę mam" - napisała dziennikarka.

Anna Wendzikowska właśnie wróciła do pracy po urlopie i postanowiła podzielić się tym faktem w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała zdjęcie w niebieskiej sukience, do której dobrała czarne botki. Dziennikarka zdecydowała się odsłonić lekko nogi, co nie uszło uwadze internautów. "Dobrze być z powrotem. No bo ile można odpoczywać?" - podpisała zdjęcie Anna Wendzikowska.



Instagram Post

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie szczędzili miłych słów i zachwycali się urodą i figurą dziennikarki. "Ale piękne nogi", "Aniu, bosko wyglądasz" - można przeczytać pod postem.

Instagram Post

