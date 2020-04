Antek Smykiewicz nie może wrócić do kraju

Antek Smykiewicz nie może wrócić do Polski! Piosenkarz utknął w Kambodży i nie wiadomo, kiedy uda mu się stamtąd wydostać.

Zdjęcie Antek Smykiewicz z żoną utknęli w Kambodży /Tomasz Urbanek /East News

Smykiewicz popularność zdobył dzięki udziałowi w licznych programach muzycznych. Swoich sił próbował m.in. w "The Voice of Poland" i "Must Be The Music. Tylko Muzyka". W 2014 roku podpisał kontrakt płytowy z dużą wytwórnią.

Reklama

Piosenkarz wylansował przebój "Pomimo burz", który uzyskał status diamentowego singla (sprzedał się w nakładzie ponad 100 tys. kopii). Album "Nasz film" też bardzo dobrze poradził sobie na rynku.

Smykiewicz jest żywym przykładem na to, że nie wszystkim Polakom udało się wrócić w czasie pandemii do domu.

Artysta wybrał się z żoną Justyną na egzotyczne wakacje. Para z powodu koronawirusa utknęła na wyspie Koh Rong Samloem w Kambodży.

- Nie mamy za bardzo opcji, żeby wrócić teraz do domu. Wszystkie ośrodki naokoło zostały pozamykane z powodu pandemii. Na wyspie praktycznie nie ma ludzi - przekazał Smykiewicz w rozmowie z prowadzącymi "Dzień dobry TVN".

Zdradził też, że na wyspie jest bardzo mało jedzenia, bo dostawy zostały wstrzymane. Na szczęście sytuację ratują rybacy, u których zaopatruje się Smykiewicz.

Nie wiadomo, ile czasu piosenkarz i jego żona będą musieli spędzić w Kambodży. Szacunki nie nastrajają jednak optymistycznie.