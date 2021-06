Apoloniusz Tajner i Karol Strasburger zostali późno ojcami! Nie oni jedyni!

Apoloniusz Tajner

Książę William skończył 39 lat. Co dostał w prezencie od księżnej Kate?! 67-letni trener skoków narciarskich, prezes Polskiego Związku Narciarskiego doczekał się trójki dzieci. Ze związku małżeńskiego z Aleksandrą doczekał się dwójki, już teraz dorosłych dzieci - Dominiki i Tomisława - którzy sami mają już własne dzieci, a dzięki czemu Apoloniusz Tajner został podwójnym dziadkiem.



Od 2011 roku jest związany z Izabelą Podolec, która młodsza jest od swojego wybranka o 36 lat. Para pobrała się w 2019 roku i w tym samym roku na świat przyszedł ich syn - Leopold.



"On jest naprawdę cudowny. Mam jednak problem, bo jest młodszy ode mnie aż o 40 lat. Gdy go widzę i chcę wziąć na ręce, odruchowo mówię do niego "no chodź do cioci". Dopiero po chwili przypominam sobie, że to mój brat i się poprawiam" – skomentowała narodziny Leosia jego starsza, przyrodnia siostra, Dominika Tajner w rozmowie z "Faktem".

Sam Apoloniusz Tajner przyznał, że późne ojcostwo go odmłodziło. Wielu starszych ojców otrzymuje wtedy dodatkową motywację, by starać się i dbać o swoją kondycję, by nadążyć za maluchem.



Tak było właśnie w przypadku trenera. Okazało się również, że jest on niezwykle zaangażowanym tatą i gdy tylko jest w domu, wykonuje wszelkie czynności przy dziecku - karmi, przewija i bawi się z maluszkiem.



Kiedy pierwszy raz został tatą, model ojcostwa był wówczas inny - ojcowie byli mniej zaangażowani w wychowanie swoich pociech. Jak widać czasy się zmieniły i Apoloniusz Tajner również!



Zdjęcie Karol Strasburger jest niezwykle szczęśliwy, że został ojcem Laury, której mamą jest Małgorzata / Pawel Wrzecion / MWMedia

Karol Strasburger

Karol Strasburger w 2019 roku poślubił piękną Małgorzatę Weremczuk. Wcześniej prowadzący program "Familiada" miał dwie żony, ale te uczucia nie przetrwały i gwiazdor nie doczekał się potomstwa.



To właśnie Małgorzata dała mu córeczkę Laurę i w ten sposób w wieku 72 lat Karol Strasburger został ojcem.



Okazało się, że czas przyjścia na świat Laury zbiegł się z intensywnym czasem pracy dla prezentera i nie mógł on spędzać tyle czasu z żoną i córką, ile by sam sobie tego życzył.



"Po wielu godzinach zdjęć do odcinków specjalnych jest wyjątkowo zmęczony, ale nie daje po sobie tego odczuć i robi, co może, by dzielnie przejąć opiekę nad córeczką, gdy mnie brakuje już sił i choćby chwili na sen" - powiedziała żona Karola Strasburgera w rozmowie z "Super Expressem".

Przypomnijmy, że parę dzieli 37 lat różnicy i to wywołało zainteresowanie wśród fanów, gdy okazało się, że Karol i Małgorzata są razem. Oni jednak na przekór wszystkim stworzyli szczęśliwy związek, a teraz razem wychowują wyczekane maleństwo.



Cezary Pazura

Cezary Pazura to ulubieniec szerokiej publiczności. Doceniony aktor, głównie za niezapomniane role komediowe w prywatnym życiu jest ojcem czwórki dzieci.



Jego pierwsza córka, Anastazja, dziś jest dorosłą kobietą. Gwiazdor wychowywał ją praktywcznie sam do momentu aż w jego życiu nie pojawiła się Weronika Marczuk.



To ona stała się drugą matką dla Anastazji, lecz ona sama nie dała dziecka Cezaremu. Dopiero związek z Edytą Pazurą zaowocował w trójkę wspaniałych pociech. Młodsza od Cezarego o 26 lat Edyta urodziła Amelię, Józefa i Ritę.



Najmłodsza pociecha, Rita przyszła na świat w Dzień Dziecka 2018 roku. Aktor nie ukrywa jak wielkim spełnieniem marzeń jest dla niego posiadanie licznej rodziny i podkreśla na każdym kroku, że żona i dzieci to dla niego prawdziwy skarb.



Pociechy są już na tyle duże, że z pewnością szykują dla swojego ukochanego taty niespodziankę w wyjątkowy Dzień Ojca, a aktor znany ze swojej wrażliwej natury z pewnością nie będzie mógł powstrzymać łez wzruszenia.



Zdjęcie Jan Englert z córką przechodził przez różne etapy wychowawcze. Dziś mają doskonały kontakt / Paweł Wrzecion / MWMedia

Jan Englert

Jan Englert z pierwszą żoną, Barbarą Sołtysik doczekał się trójki dzieci - syna Tomasza i córek, Małgorzaty i Katarzyny. Drugą żoną aktora została Beata Ścibakówna, która w 2000 roku urodziła córkę Helenę.



W mediach zarówno związek aktorów, jak i późne ojcostwo Jana Englerta wzbudzały kontrowersje i zainteresowanie. Zwłaszcza gdy Helena zaczęła dorastać i sprawiała rodzicom problemy wychowawcze.



Wówczas zarówno Jak, jak i Beata, nie ukrywali przed prasą buntów nastolatki, z którymi musieli się mierzyć. Okazało się jednak, że cierpliwość i dojrzałe podejście do rodzicielstwa zaowocowały niezwykłą więzią z Heleną, która poszła w ślady rodziców i także została aktorką.



Dziś Helena jest już dorosła i ma doskonały kontakt zarówno z tatą, jak i z mamą, a nastoletnie kaprysy poszły w niepamięć. Helena nie ukrywa, że ojciec jest dla niej aktorskim wzorem do naśladowania i często czerpie z jego filmowego i teatralnego dorobku.



Zdjęcie Krzysztof Kowalewski był wzorem do naśladowania dla swojej córki Gabrieli. Do śmierci aktora miał z nią doskonały kontakt / Baranowski / AKPA

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski był aktorem uwielbianym przez widzów za swoje kultowe role. Potrafił bawić i wzruszać do łez. Niestety, 6 lutego 2021 media obiegła informacja o tym, że Krzysztof Kowalewski nie żyje.



Ta wiadomość była wstrząsająca nie tylko dla fanów, ale przede wszystkim dla rodziny.



Aktor zmarł w wieku 87 lat i zostawił pogrążoną w żałobie córkę Gabrysię, która przyszła na świat w 2000 roku. Była jego ukochaną córką, która była owocem miłości gwiazdora i Agnieszki Suchory.

Gdy urodziła się Gabriela, Krzysztof Kowalewski miał 63 lata i fakt ten był głośno komentowany przez media. On jednak pokazał, że wiek nie był przeszkodą w byciu fantastycznym i zaangażowanym ojcem.



Gabriela miała świetny kontakt z ojcem do ostatnich chwil jego życia.



Zdjęcie Marek Kondrat jest starszy od swojej żony Antoniny o 38 lat, ale mimo tej różnicy udało im się stworzyć szczęśliwy, kochający związek / AKPA

Marek Kondrat

Aktor zaskoczył wszystkich swoim związkiem z córką swojego najlepszego przyjaciela, Grzegorza Turnaua. Antoninę Turnau znał od kiedy była ona dzieckiem i poślubił ją w 2015 roku, gdy miała ona 27 lat, a Marek Kondrat 65 lat.



Związek ten budził spore kontrowersje i wiele osób zastanawiało się, czy Grzegorz Turnau wybaczył przyjacielowi taki wybór. Sprawa nieco przycichła, ale na świecie pojawiło się dziecko Marka i Antoniny. W 2018 roku urodziła się Helena i aktor oszalał na jej punkcie.



Z poprzedniego małżeństwa gwiazdor ma jeszcze dwóch synów, którzy są już dorośli, więc mała Helenka podarowała aktorowi drugą młodość.



Przyznał on, że jego obecne ojcostwo różni się od tego, gdy został tatą pierwszy raz.



"Nie obserwowałem ich wzrostu i dojrzewania w tak intensywny sposób, jak robię to w tej chwili" - powiedział Marek Kondrat w "Tygodniku Powszechnym".

