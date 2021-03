Ashley Graham nie wstydzi się niedoskonałości w swoim ciele

Ashley Graham to jedna z najsłynniejszych modelek plus size, która promuje ideę body positive i chętnie pokazuje swoje ciało na zdjęciach bez obróbki graficznej. Tym razem również nie wstydziła się tego, jak naprawdę wygląda jej ciało.

Zdjęcie Ashley Graham kocha swoje ciało /Rebecca Smeyne /Getty Images

Ashley Graham może pochwalić się wieloma okładkami w znanych czasopismach, udziałem w pokazach mody u wielkich projektantów, a także milionami obserwujących w mediach społecznościowych.

Modelkę w sieci obserwuje ponad 12 milionów internautów, a wszystko za sprawą jej ważnego przekazu. Ashley prócz tego, że ma przepiękne rysy twarzy, to ma jeszcze wiele do powiedzenia i pokazania!



Gwiazda skupia się na promowaniu normalnego wyglądu ludzkiego ciała, gdzie nie brakuje krągłości i niedoskonałości.



Ashley nie wstydzi się opublikować zdjęcia bez obróbki graficznej, lub takiego na którym pokazuje codzienne czynności, jak karmienie piersią, wszak jest mamą, a jej syn - Isaac przyszedł na świat 18 stycznia 2020 roku.



Tym razem również zaskoczyła fanów otwartością i dystansem do siebie, publikując na InstaStories zdjęcie w czarnej bieliźnie, gdzie strojąc miny, chwaliła się swoimi krągłościami.



Trzeba przyznać, że takiego dystansu do siebie i poczucia humoru można tylko pozazdrościć Ashley.

Zdjęcie Ashley Graham pochwaliła się swoim ciałem na Instagramie / Instagram / Instagram

