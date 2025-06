Nie wszyscy jednak są w stanie zrelaksować się w miejscowości, do której ściągają tłumy. Nie dla wszystkich priorytetem jest niemalże nieograniczony dostęp do sklepów, kramów z pamiątkami, budek z goframi czy mniej lub bardziej rozbudowanych wesołych miasteczek. Jeśli bardziej cenisz kontakt z naturą i spokój, udaj się do Orzechowa, oddalonego ok. 5 km od Ustki.