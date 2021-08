Ashley Graham o drugiej ciąży. "Chyba przesadziłam"

Gwiazdy

Po tym, jak w lipcu modelka poinformowała na swoim instagramowym profilu, że spodziewa się drugiego dziecka, dobry humor zdaje się jej nie opuszczać. Tym jednak, co w jej postach jest najwyraźniejsze to dystans. "Przygotowując się na narodziny Izaaka (pierworodny - przyp. red.) chyba przesadziłam" - przyznaje Ashley Graham, modelka plus size.

Zdjęcie Ashley Graham wprost zaraża swoim pozytywnym nastawieniem do życia / Raymond Hall / Getty Images