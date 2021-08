Agnieszka i Jakub Wesołowscy

Agnieszka Szczurek i Jakub Wesołowski pobrali się w 2014 roku, dwa lata później na świat przyszła ich córka Róża. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Nie zawsze jednak było aż tak kolorowo.



Agnieszka Szczurek i Jakub Wesołowski poznali się przez wspólnych znajomych, którzy postanowili zeswatać ich ze sobą. Początki jednak nie napawały optymizmem - para nie zakochała się w sobie od pierwszego wejrzenia, a wręcz potrzebowała czasu, by w ogóle zapałać do siebie większą sympatią.

Ostatecznie przyszli małżonkowie postanowili dać sobie szansę i zaczęli budować związek, ale już w 2011 rozstali się, a Jakub miał się zauroczyć samą Zofią Ślotałą. Romans ten nie trwał jednak długo, bo gdy po jakimś czasie aktor ponownie wpadł na Agnieszkę, wiedział już, że tym razem nie pozwoli jej odejść. Agnieszka i Jakub zaryzykowali i dziś na każdym kroku wyznają sobie niegasnącą miłość.



Instagram Post

Joanna Opozda i Antoni Królikowski

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się siódmego sierpnia tego roku i zaskoczyli nawet wiernych fanów. Jeszcze pół roku temu głośno było bowiem o rozstaniu tej pary!



Joanna Opozda i Antoni Królikowski trafili na pierwsze strony gazet w lipcu 2020 roku. To wtedy media zaczęły publikować ich pierwsze, wspólne zdjęcia. Para wkrótce potwierdziła związek i przestała kryć się ze swoją miłością. Fani byli więc zaskoczeni, gdy zaledwie pół roku później Joanna i Antoni ogłosili w mediach społecznościowych swoje rozstanie i poprosili o uszanowanie ich decyzji.



Kilka miesięcy później Joanna i Antoni wyruszyli na wspólną wyprawę w góry i przyznali, że postanowili dać sobie drugą szansę. Zdradzili także, że pokonanie kryzysu kosztowało ich wiele pracy, ale dziś znowu są szczęśliwi i to jest przecież najważniejsze. Wtedy nikt nie spodziewał się, że już latem para przysięgnie sobie miłość na zawsze!

Instagram Post

Mila Kunis i Ashton Kuther

Joanna Liszowska odpoczywa na jachcie i martwi się o biust. „Wypadną?” Mila Kunis i Ashton Kutcher to aktorska para, która pobrała się w 2015 roku. Zanim jednak doszło do tego szczęśliwego wydarzenia, małżonkowie zdążyli się blisko zaprzyjaźnić, stworzyć poważne związki z innymi partnerami i przez wiele lat "wpadać na siebie" na filmowych planach, galach i artystycznych wydarzeniach. Choć trudno w to uwierzyć znają się już grubo ponad 20 lat!



Mila Kunis i Ashton Kutcher poznali się na planie serialu "Różowe lata 70", w którym grali...parę. Oboje utrzymują wprawdzie, że łączyła ich wtedy jedynie bliska przyjaźń, ale w mediach pojawiały się plotki, że już wtedy ciągnęło ich do siebie. Ostatecznie jednak Ashton związał się z aktorką Demi Moore, a Mila z filmowym "Kevinem", aktorem Macaulay'em Culkinem.



Przypadek sprawił, że Mila i Ashton spotkali się po wielu latach, a aktor postanowił umówić koleżankę ze swoim kumplem. Ten jednak nie dotarł na randkę, a towarzystwa pięknej aktorce postanowił dotrzymać sam Kutcher. Para przypomniała sobie jak świetnie się dogadują i już w 2014 roku była po zaręczynach. Dziś Mila Kunis i Ashton Kuther mają dwójkę dzieci - córkę Wyatt i syna Dimitriego i są jedną z najbardziej zgodnych par w show-biznesie.



Instagram Post

Justyna Nagłowska i Borys Szyc

Justyna Nagłowska i Borys Szyc to jedna z najsympatyczniejszych i najszczęśliwszych par rodzimego show-biznesu. Ich droga do szczęścia była jednak dość wyboista.



Justyna Nagłowska i Borys Szyc poznali się wiele lat temu na planie Teatru Telewizji. Ona miała wtedy zaledwie 21 lat, on był dwa lata starszy. Oboje szybko wpadli sobie w oko i w dość krótkim czasie podjęli decyzję o stworzeniu poważniejszej relacji. Tej jednak ostatecznie nie udało się przetrwać i jak wspomina dziś aktor odpowiedzialnością za rozpad związku można obarczyć właśnie jego. Szyc był wtedy mocno skupiony na sobie i swojej karierze i związek z Justyną zszedł na dalszy plan. Zdradził jednak, że ostatecznie to Justyna postanowiła go zostawić.



W kolejnych latach Szyc związany był m.in. z Anną Bareją, z którą ma córkę, Kają Śródka czy Zosią Ślotałą. Justyna również wyszła za mąż i urodziła dzieci. Los znów jednak postanowił dać im szansę i wiele lat później Borys zaprosił swoją przyszłą żonę do restauracji. Justyna była wtedy w trudnym momencie życia - rozwodziła się i miała wiele problemów, Borys walczył natomiast z chorobą alkoholową. Zakochani postanowili pójść na terapię i... wygrali! Dziś wspólnie wychowują swoje dzieci, doczekali się również wspólnego synka Henia. Oboje zgodnie przyznają, że warto było czekać!



Instagram Post

Jessica Biel i Justin Timberlake

Aktorka Jessica Biel i muzyk Justin Timberlake zostali parą w 2007 roku, dziś są szczęśliwym małżeństwem i mają dwóch synów - Silasa i Phineasa. Myli się jednak ten kto sądzi, że ich związek od początku był idealny. Para musiała bowiem pokonać kilka przeszkód.

Pierwsze trzy lata związku były burzliwe, zakochani zaliczali wzloty i upadki i ostatecznie postanowili się rozstać. Po kilku miesiącach Justin doszedł jednak do wniosku, że jego była dziewczyna jest wyjątkowa i "inna niż wszystkie" i postanowił o nią zawalczyć. Para pobrała się w 2012 roku, a trzy lata później na świecie pojawił się ich synek Silas.



W 2019 roku ponownie było głośno o kryzysie w związku Biel i Timberlake'a. Muzyka przyłapano na randkowaniu w barze z koleżanką z planu, Alishą Wainwright. Jakiś czas później Jessica i Justin faktycznie przyznali, że mają problem i udali się na terapię małżeńską. Wszystko wskazuje na to, że kryzys udało się pokonać i małżonkowie znów są szczęśliwi.

Instagram Post

