Ashley Graham rozpoczęła karierę modelki już w wieku... 12 lat! Dwa lata później podpisała swoją pierwszą umowę z agencją modelek, a już w 2007 roku pojawiła się w magazynie "Glamour". Zaledwie trzy lata później chodziła już dla takich gigantów jak Prabal Gurung, Michael Kors, Love Mag, Dolce and Gabbana, H&M czy Tommy Hilfiger.



W kolejnych latach modelka rozwijała karierę, pojawiając się na okładkach najważniejszych magazynów świata i budując pozycję najpopularniejszej modelki plus size.



W 2017 roku Ashley Graham wydała książkę "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like". Szczerze dzieli się w niej swoimi doświadczeniami jako modelki oraz orędowniczki "body positive". Przewiduje także w jaką stronę ewoluować będzie wizerunek ciała w nadchodzących latach.





Ciężarna Ashley Graham na śmiałych zdjęciach. Fani piszą: "Jesteś nieziemska"!

Kilka dni temu na Instagramie Ashley pojawiło się wyjątkowe zdjęcie. Modelka plus size pozuje na nim całkowicie naga, w wyraźnie zaawansowanej ciąży (Graham spodziewa się bliźniaków), a na jej brzuchu namalowano dwa, przytulone do siebie noworodki.

Zdjęcie zachwyciło fanów modelki, którzy zasypali ją komplementami, pisząc, że wygląda wręcz zjawiskowo, a efekt sesji jest niewiarygodny i wzruszający.



Teraz, niecały tydzień później modelka zdecydowała się opublikować jeszcze bardziej intymne fotki. Ashley pozuje na nich w łóżku, prezentując sporych rozmiarów brzuch ciążowy, ma lekki, wręcz niewidoczny makijaż i zaczesane do tyłu włosy. Efekt tej intymnej sesji także zachwycił internautów, którzy przyznali, że jest najpiękniejszą mamą Instagrama i trzymają kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

Ashley Graham pochwaliła się fanom, że jest już w 40-stym tygodniu ciąży i jej wyczekane bliźniaki mogą przyjść na świat w każdym momencie. My też trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.



