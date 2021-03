Ashley Graham to modelka size plus, która jako jedna z osób w branży modowej walczyła o miejsce na wybiegu i przed obiektywem aparatu dla osób puszystych. Dziś tysiące fanów śledzą jej poczynania, a ona właśnie zaskoczyła ich kolejnym zdjęciem.

Zdjęcie Ashley Graham wprost zaraża swoim pozytywnym nastawieniem do życia /Raymond Hall /Getty Images

Ashley Graham była pierwszą modelką plus size, która trafiła na okładkę magazynu "Sports Ilustrated". Prywatnie jest szczęśliwą matką i żoną, ale to co zrobiła w świecie mody, to istna rewolucja.

Jej sposób pracy zachwyca fotografów i projektantów, a ona sama może przebierać w ofertach współpracy.



Fani oszaleli na punkcie jej kobiecych kształtów, a ona wykorzystała to do promowania idei "body positive" i pokazywania, jak wygląda kobiece ciało, by odczarować stereotyp niezwykle szczupłej modelki.



W swoich mediach społecznościowych pokazuje chętnie zdjęcia z różnych sesji zdjęciowych i tym razem pochwaliła się takim... spod prysznica!



Zdjęcie jest szczere, bez obróbki graficznej i pokazujące codzienność Ashley, która szelmowsko uśmiecha się do obiektywu.



Internauci jak zwykle nie szczędzili jej komplementów i pochwał w komentarzach!

