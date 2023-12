Spis treści: 01 Barbara Nowacka - życie prywatne i imiona dzieci

02 Imię Jakub - pochodzenie, znaczenie i popularność

03 Imię Zofia - pochodzenie, znaczenie i popularność

Barbara Nowacka - życie prywatne i imiona dzieci

W ubiegłym tygodniu został zaprzysiężony nowy rząd, z Donaldem Tuskiem jako Prezesem Rady Ministrów na czele. Wśród osób powołanych na stanowiska znalazła się Barbara Nowacka - nowa ministra edukacji. Co wiemy o jej życiu prywatnym?

Barbara Nowacka jest polityczką i działaczką feministyczną, a z wykształcenia informatyczką. Jej matką była znana polityczka Izabela Jaruga-Nowacka, która zginęła tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Ma syna i córkę, wychowuje ich wspólnie z partnerem Maciejem. Swoim dzieciom dała imiona Jakub oraz Zofia.

Imię Jakub - pochodzenie, znaczenie i popularność

Imię Jakub pochodzi z języka hebrajskiego. Można je przetłumaczyć jako "niech bóg strzeże". Najpopularniejsze terminy obchodzenia imienin Jakuba to: 6 maja, 1 czerwca oraz 25 lipca. W języku polskim funkcjonowało dawniej jako Jakób, jednak pisownię zmieniono w związku z reformą ortograficzną z 1936 roku.

Jakub to niezwykle popularnie męskie imię w Polsce. Od 2000 do 2015 roku było najczęściej nadawanym chłopcom imieniem. W sumie nosi go w naszym kraju ponad 420 tysięcy mężczyzn. Jednak po prawdziwym szale z początku tysiąclecia, z roku na rok jego popularność maleje - w ubiegłym roku nadano je 5535 razy.

Jednym z jego zdrobnień jest Kuba. Z czasem stało się ono również osobnym imieniem, które nosi w Polsce ponad 16 tysięcy mężczyzn.

Imię Zofia - pochodzenie, znaczenie i popularność

Z kolei imię Zofia ma pochodzenie greckie. Dosłownie oznacza "mądrość". Zofia imieniny obchodzi: 30 kwietnia, 15 maja, 2 września, 18 września, 23 września, 30 września i 18 grudnia. Według wielu naukowców uważane jest za najpiękniejsze imię świata.

Jednym z jego zdrobnień jest Sonia, które z czasem zaczęło funkcjonować jako odrębne imię. W Polsce nosi je ponad 12 tysięcy kobiet, ma ono jednak negatywną opinię Rady Języka Polskiego.

Zofia jest bardzo popularnym imieniem w naszym kraju. Szczególnie w ostatnich kilku latach - w 2022 roku nadano 5714 razy, co uczyniło je najczęściej nadawanym dziewczynkom imieniem. Łącznie w Polsce nosi je aż ponad 370 tysięcy kobiet.

